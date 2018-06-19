Россия вводит дополнительные пошлины для американских товаров

Их перечень будет готов в ближайшие дни.

Решение властей неожиданностью не стало. Об ответных мерах в Москве заговорили вскоре введения пошлин на импорт стали и алюминия в США. В Вашингтоне объяснили свои шаги заботой о национальной безопасности и оборонной промышленности. Поскольку американские власти решили не пересматривать свое решение и не хотят платить компенсации за российские потери, Минэкономразвития заявил о вводе балансирующих мер в отношении импорта из США, что предусмотрено правилами ВТО.

По словам министра Максима Орешкина, пошлины будут введены в ближайшее время. Затронут они только те товары, аналоги которых уже есть на российском рынке. Чиновник заверил, что эти действия не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели. Окончательный перечень этих товаров еще не сформирован, но будет готов через несколько дней.

Россия ранее оценила ущерб от введения американских пошлин на сталь и алюминий в полмиллиарда долларов. С критикой Вашингтона выступали власти Канады и стран ЕС.