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19:00, 19 июня 2018

Россия вводит дополнительные пошлины для американских товаров

Их перечень будет готов в ближайшие дни.

Решение властей неожиданностью не стало. Об ответных мерах в Москве заговорили вскоре введения пошлин на импорт стали и алюминия в США. В Вашингтоне объяснили свои шаги заботой о национальной безопасности и оборонной промышленности. Поскольку американские власти решили не пересматривать свое решение и не хотят платить компенсации за российские потери, Минэкономразвития заявил о вводе балансирующих мер в отношении импорта из США, что предусмотрено правилами ВТО.

По словам министра Максима Орешкина, пошлины будут введены в ближайшее время. Затронут они только те товары, аналоги которых уже есть на российском рынке. Чиновник заверил, что эти действия не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели. Окончательный перечень этих товаров еще не сформирован, но будет готов через несколько дней.

Россия ранее оценила ущерб от введения американских пошлин на сталь и алюминий в полмиллиарда долларов. С критикой Вашингтона выступали власти Канады и стран ЕС.

Комментарии

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physik 19 июня 2018 | 19:06

И к чему эта новость?
Вот когда установите этот самый перечень товаров, вот тогда и есть смысл об этом говорить.
А пока это просто сотрясение воздуха.

tvitov66 19 июня 2018 | 19:09

physik: это к тому, что наша мощная сверхдержава со дня на день поставит на колени проклятых пиндосов - надо готовиться к вЭликой ПУбеде!

malinanti 19 июня 2018 | 19:17

tvitov66: Твоя незалежная уже победила аж до развала страны и гражданской войны.
И не ври, что ты якобы из Москвы.
Ты из Жмеринки киевской.

kottigr1 19 июня 2018 | 19:26

malinanti: Вот это тебя с пальмового масла и бесплатного валежника торкает до глюков ! Запей "Боярышником" и сразу отпустит..

tvitov66 19 июня 2018 | 19:34

kottigr1: не корми поВОРят - он только на то своим постом и разводит
Плевать на него с высокой горки

post_v 19 июня 2018 | 19:24

tvitov66:
=========

- Может ли Россия победить Америку в открытой войне?
- Разумеется, может, но только если поставки из США по ленд-лизу в Россию боевой техники, специалистов и сырья будут регулярными.

mc_murphy101 19 июня 2018 | 19:09

Решение властей неожиданностью не стало. Об ответных мерах в Москве заговорили вскоре введения пошлин на импорт стали и алюминия в США...

Бессмысленно вводить ответные меры, потому что они ожидаемы и просчитаны стороной, которые первой ввела ограничительные меры, надо бить так сильно и с такой неожиданной стороны, чтобы у американцев не хватило духу, второй раз вводить санкции против России или повышать пошлины на наши товары.

murad_manapov 19 июня 2018 | 19:21

mc_murphy101: бомбить воронеж надо)

danko1 19 июня 2018 | 19:06

Антисанкции для россиян на порядок хуже санкций, направленных в основном на воров во власти.
Почему власть путинская так россиян ненавидит? Ведь покорнее россиян рабов нет.

balamuto 19 июня 2018 | 19:07


Сидит в кафе русский и полдничает. У него на столе лежит бутерброд с вареньем и мюсли. К нему подходит американец и, жуя жвачку, спрашивает его:
- А вот вы, русские хлеб целиком едите?
Русский отвечает:
- Конечно! А что?
Американец, надувая из двачки пузырь говорит:
- А мы - нет! Мы, американцы, едим только мякиш, а корки собираем в контейнеры, перерабатываем их, делаем из них мюсли и продаём в Россию!
Русский молчит. Американец, снова надувая пузырь из жвачки, спрашивает:
- А вы, русские, едите будерброды с вареньем?
Русский отвечает:
Конечно едим!
- А мы - нет! Мы в Америке едим только свежие фрукты. Семечки, кожуру и всякие, там огрызки мы собираем в контейнеры, перерабатываем, делаем из них варенье и продаём в Россию!
И довольный опять надувает пузырь. Русского это, наконец, изрядно оскорбило и он, в свою очередь спрашивает:
- А что вы с презервативами после употребления делаете?
Американец:
- Выбрасываем, естественно.
Русский:
- А мы - нет! Мы, русские, собираем их в контейнеры, перерабатываем, делаем из них жвачку и продаем в Америку..

lager23 19 июня 2018 | 19:41

balamuto: вашими устами, да мёд бы пить....нет у нас своих презеров и оборудования для их производства....всё импортное!

kottigr1 19 июня 2018 | 19:09

РФ продает в США товаров на 30 миллиардов $,а покупает американские товары на 10 миллиардов $. Доля России в товарообороте США составляет цифру менее 1,0%.
РФ, вводя пошлины, снова отмораживает себе уши.

ukrodupa404 19 июня 2018 | 19:16

kottigr1: Не ссы ,мы хохлам втюхаем то че пиндосы не купят ,там у хохлов абсолютно ничего не производят !)))

kottigr1 19 июня 2018 | 19:33

ukrodupa404: Что ты можешь втюхать кроме своей нищеты.. ?

yurasockolov 19 июня 2018 | 19:15

Наш аналог иностранным лекарствам, как правило, туфта. Жена сейчас болеет и посылает в аптеки за лекарством, но сразу предупреждает - только импортное.

student_ru_ru 19 июня 2018 | 19:16

А в Яндексе вот такой грозный заголовок: "Россия объявила торговую войну США". Не хухры-мухры.

fikus74 19 июня 2018 | 19:18

да здравствует черный рынок и блат. эта страна никогда не выйдет из жопы.

rusof_ob 19 июня 2018 | 19:22

Все это - лабуда для буратин, все равно, как всегда, вся эта очередная вакханалия с островами и мостами закончится ножками, теперь уже, Трампа

us101 19 июня 2018 | 19:22

Может мне кто нибудь подсказать, а разве до ЭТОГО, америкнские товары ввозились так-же как и Российские в США, без налога на импорт?

agamasat 19 июня 2018 | 19:26

Прикольно то, что повышение пошлин опять ударит по карману россиян.

lager23 19 июня 2018 | 19:31

Понятно, .....компьютерная томография в путрасии станет дороже.

delovoy_podolsk 19 июня 2018 | 20:09

Товары, прибывшие из США, на территорию России, содержащие в себе российские железо и алюминий, естественно подорожают и на территории самой США. Пока производители США (и то не все) найдут новых поставщиков железки, пройдёт время. Россия введёт санкции, от которых подпрыгнет цена и на старые товары и на новые из США. Но комплектующих к фордам, собираемым на территории Рашки и сделаных в США из Российского железа, это вообще может не коснутся, поскольку комплектующие могут и не идти в перечне - товары. Короче, все эти схемы помогают обеим страна увеличить капитализацию экономик, увеличить общую массу денежных и материальных средств. В целом и та и та сторона должны выиграть, но... в России нет нормальной экономики, позволяющей среднестатистическому гражданину вести вменяемую экономическую деятельность на уровне среднего и малого бизнеса. Поэтому все эти макродостижения, идущие, кстати, от США (это Трамп первый щёлкнул по шару, остальные уже добивали) с нивелируются российским чиновником и законом, тупым и ещё тупее.

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