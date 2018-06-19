Сенегал ведет 2:0 у Польши на ЧМ по футболу
Upd 19:22. На 60-й минуте забил Мбай Ньянг.
На 37-й минуте гол забил Тьяго Ционек. Заканчивается первый тайм.
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Upd 19:22. На 60-й минуте забил Мбай Ньянг.
На 37-й минуте гол забил Тьяго Ционек. Заканчивается первый тайм.
Комментарии7
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sg90 19 июня 2018 | 19:03
Так поленьев, во все дыры!! Буратины гребанные..
А вы заметили что польских болельщиков никто пальцем не трогнул. А ведь было такое желание у наших фанатов 6 лет назад, когда эти ублюдки избивали беззащитных людей у себя дома. Но Россия - это не польша и не украина, умеют быть людьми и не собираются мстить этим ... сородичам тех животных, которые устроили тогда фашисткое нападение на наших.
А Сенегалу респект. Еще накидает этим ...
igorkot____1 19 июня 2018 | 19:30
sg90: Да каких там "людей избивали", чо врешь то. Звиздили такое быдло как и ты. Поделом вам.
sg90 19 июня 2018 | 20:01
igorkot____1:
Чо там, фошист, жизнь у вас налаживается? Горячие африканские парни перепихнули твою самку? Или тебе свезло, дырявенький?
student_ru_ru 19 июня 2018 | 19:19
Басурмане.
sg90 19 июня 2018 | 19:22
Что творят дети Африки, что творят!!! Поленьев как пацанов..
2-0!!! Так держать!! ДАешь 5!!!
rusof_ob 19 июня 2018 | 19:41
sg90: Это ты сейчас взывал к египтянам?
parasuk_ 19 июня 2018 | 19:25
Дрючат поляков. И поделом