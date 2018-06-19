Западные наблюдатели: Обострившийся миграционный кризис угрожает распадом объединенной Европы

Обострившийся и еще не достигший своего пика миграционный кризис угрожает распадом объединенной Европы и радикальными переменами на её политической карте, — предупреждают некоторые западные наблюдатели.

Обозреватель ближневосточного англоязычного портала National назвал происходящее вокруг корабля с беженцами «веком Аквариуса», а само судно – эмблемой миграционного кризиса, который переживает Европа. Руководители Франции и Италии уже обменялись взаимными обвинениями в связи с непринятием судна итальянскими портами. Рим при этом подчеркнул, что ЕС мало что делает, чтобы помочь стране справиться с притоком мигрантов.

По сравнению с 2015 годом, когда приток беженцев в Европу достиг одного миллиона, сейчас, благодаря закрытию границ и договоренностям с Ливией и Турцией, он несколько сократился, но люди продолжают прибывать, — отмечает издание. — Европа полностью расколота по решению вопроса о том, что с этим делать, а роль Германии как признанного лидера ЕС ею утеряна. Министр иностранных дел Германии Зеехофер, главный политический оппонент Ангелы Меркель, дал канцлеру две недели на корректировку правительственной миграционной политики и вместо намеченного с ней обсуждения этих проблем отправился в Австрию на встречу с крайне-правым популистским президентом Себастьяном Курцем. Последний планирует создание в Европе коалиции государств, выступающих против нелегальной иммиграции. Костяк этой так называемой «оси желающих» бороться с нелегалами составят Австрия, Германия и Италия, обращает внимание обозреватель National.

Британское издание Express приводит слова председателя Европарламента Антонио Таянии, который считает, что нынешняя катастрофа с мигрантами может стать для ЕС «последним гвоздём в крышке гроба». Высокопоставленный европейский чиновник призвал Совет Европы занять четкую позицию по парламентской реформе системы предоставления убежища, которая, по его словам сочетает в себе твердую принципиальность и солидарность всех членов Евросоюза. Телеканал Евроньюз в свою очередь отмечает, что тема миграционного кризиса окажется главной в повестке дня первой встречи между лидерами Франции и Испании, которая намечена на ближайшую субботу.

Наблюдатели пишут, что на предстоящем в конце июня саммите ЕС вопросы миграции также станут ключевыми. Ожидается, что, среди прочих, лидерами Евросоюза будет принято решение о блокировке вторичных перемещений мигрантов, уже получивших убежище в одной из европейских стран.