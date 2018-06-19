Василий Уткин больше не будет комментировать матчи Чемпионата мира по футболу на Первом канале
Об этом он сам рассказал в видеоролике, который опубликован на ЮТьюбе. Назвать причину он отказался. «Вы должны уважать мое право. Я не хочу об этом говорить. Прошу уважать мое право на частную жизнь», — сказал Уткин.
В пресс-службе Первого канала ситуацию пока не прокомментировали.
Комментарии10
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orein51 19 июня 2018 | 16:37
это игра в футбол навалом?
gvzdk 19 июня 2018 | 16:42
orein51: "это игра в футбол навалом?"
Вася ту игру не комментировал - это скорее всего происки Канделаки...
kara 19 июня 2018 | 16:41
это ужасная новость!
andy66 19 июня 2018 | 16:51
а на каком канале будет?
ostapbey 19 июня 2018 | 16:51
Свобода слова..
И нет никаких желтых уток.
Даже..
ostapbey 19 июня 2018 | 16:55
.Существует несколько версий по поводу происхождения этого понятия. Согласно одной из них, название произошло от цвета газет, печатавшихся на дешёвой бумаге. По другой версии, возникновение связано с разбирательством между газетами «New York World» Пулитцера и «New York Journal American» Херста из-за комикса «Жёлтый малыш» (Yellow Kid) в 1896 году. Этот Малыш своим цветом был обязан китайско-японской войне 1895 года, впервые показавшей Западу волну ура-патриотической истерии в японском обществе (yellow peril), которую он и пародировал — жёлтые малыши имели азиатские черты. Их изображали в неопрятном виде, они также демонстрировали нагловатое поведение.
kunst54 19 июня 2018 | 16:57
Первый канал - это не "Бомбардиры", тут прежде надо всё просчитать-проверить-взвесить, а потом уже произносить вслух, даже если это футбольный репортаж. Тут одновременно тебе "Не стой под стрелой!" и "Не влезай, убьёт!"
kvam 19 июня 2018 | 17:00
Вася Уткин - это значимая личность? Или комментатор, который желает комментировать все и везде?
Или это что-то совсем из другой оперы?
vpu2011 19 июня 2018 | 17:02
:-]
piterjanis 19 июня 2018 | 17:09
да и пёс сним