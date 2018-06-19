Василий Уткин больше не будет комментировать матчи Чемпионата мира по футболу на Первом канале

Об этом он сам рассказал в видеоролике, который опубликован на ЮТьюбе. Назвать причину он отказался. «Вы должны уважать мое право. Я не хочу об этом говорить. Прошу уважать мое право на частную жизнь», — сказал Уткин.



В пресс-службе Первого канала ситуацию пока не прокомментировали.