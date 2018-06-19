Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» на территории Великобритании
Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» на территории Великобритании по ходатайству компании «Нафтогаз Украины». Об этом «Интерфаксу» сообщили в «Нафтогазе». Там напомнили, что это необходимо для обеспечения решения Стокгольмского арбитража о выплате российским газовым монополистом 2,5 миллиардов долларов.
Комментарии10
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mikhail_spb_ 19 июня 2018 | 16:38
Как же так?!
Ведь "газпром" является народным достоянием!
Когда уже в России запретят инглиш, начиная с мутко?
tvitov66 19 июня 2018 | 16:55
mikhail_spb_: ничо, мы (народонаселение сверхдержавы) скинимся нашему достоянию на пополнение состояния Миллера и его друзей
orein51 19 июня 2018 | 16:46
а ведь это могло пойти на роспенсии...
zhrv 19 июня 2018 | 16:46
Опять народ попросят/обяжут скинуться, для поддержки "достояния".
yralez 19 июня 2018 | 16:46
Интересно, что активы Газпрома принадлежат Мюллеру и иным членам, а платить будут из бюджета.
snikkersnepper 19 июня 2018 | 16:47
Ну правильно - в Швейцарии и Нидерландах уже получили пару миллиардов, теперь получат в Британии. Разве не так?
Увлекательная погоня Нафтогаза за собственным хвостом, разумеется, скрасит ваш досуг, но смысл в ней есть хоть какой-то?
vilingrad 19 июня 2018 | 16:47
Владимир Путин: "это неправда, что ниже спины; по спине- но очень больно"
nick_yalta_ua 19 июня 2018 | 16:47
Придется платить за краденый газок, московиты, никуда не денетесь бгг
mikr 19 июня 2018 | 17:03
Ничего, судов еще много в Европе имеется. Главное, чтобы их количество было нечетным. Тогда последнее слово останется за нами.
sg90 19 июня 2018 | 17:10
Укромозглая плесень делает ВСЕ, чтобы остаться без транзита. Одно в этом плохо - на какое то время подешевеет металлолом..