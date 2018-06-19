В Петербурге на 4 месяца продлили арест фигуранту дела о террористическом сообществе «Сеть» Юлию Бояршинову
Всех, кто пришел на заседание, приставы вытеснили в другой конец коридора, — сообщает «ОВД-инфо».
Ранее сегодня так же на 4 месяца продлили арест еще одному фигуранту дела Виктору Филинкову. Заседание проходило в закрытом режиме. В суде был задержан журналист «Медиазоны» Давид Френкель. Его обвинили в том, что он кричал и не подчинялся законному требованию пристава. При этом Френкелю сломали очки.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
rifles 19 июня 2018 | 17:01
Беспредел стал нормой давно