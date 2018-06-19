Среди россиян больше тех, кто не хотел бы продолжать работать после выхода на пенсию
Об этом заявили 37% опрошенных экспертами холдинга РОМИР. Опрос проводился еще до того, как правительство объявило о повышении пенсионного возраста. Участники опроса пояснили, что не хотят работать на пенсии из-за плохого здоровья и усталости. 30% респондентов готовы продолжать работать, однако подавляющее большинство призналось, что это не из любви к труду, а потому, что они не надеются прожить на свою пенсию.
Комментарии5
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valia47 19 июня 2018 | 16:43
Человек в России вообще должен быть счастлив, если дожил до пенсии и нет мучительных заболеваний. Маленькая пенсия дает возможность хотя бы не голодать. Зато свободен от унижений.
nikolaitschi 19 июня 2018 | 16:58
Если в Москве удается подработать, то в регионе зарплаты едва хватает на обед в столовке. Эти млекопитающие в чиновничьих креслах даже не представляют себе сотояние людей, которых они обрекают на голод.
prusol 19 июня 2018 | 17:04
Целых тридцать процентов нормальных людей.
democ 19 июня 2018 | 17:05
Все так говорят. Только когда наступает время "Ч", хрен кого выгонишь с рабочего места.
dekadik 19 июня 2018 | 17:07
Правильно, а смысл работать...ведь у них что пенсия, что зарплата....вот депутаты те все оооочень хотят работать после выхода пенсию.