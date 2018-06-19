Федерация независимых профсоюзов РФ предложила проводить в регионах митинги против повышения пенсионного возраста
Федерация независимых профсоюзов России предложила проводить в регионах митинги, шествия и пикеты против повышения пенсионного возраста. Об этом говорится в письме председателя ФНПР Михаила Шмакова руководителям региональных организаций, — сообщает РБК. В письме отмечается, что все акции должны проходить с соблюдением российского законодательства.
Комментарии12
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johnbmw Евгений Большаков 19 июня 2018 | 16:33
Если и этот повод не выведет "миллионы на улицы", то на нашем обществе действительно можно ставить крест ... Верю, что это НЕ ТАК!!!!
attilan 19 июня 2018 | 16:38
Сегодня приснился мне сон. Не все мне нравится в нем, но тем не менее. Дело было в аду. Черти жарят на сковородке ЕБН со знаменитым политиком, который всегда и во всем поддерживал ЕБН. На тучке облака в раю сидели 40 миллионов, загубленных ЕБН душ. Они хлопали в ладоши, глядя как ЕБН с политиком подпрыгивали на сковородке, и шептались между собой: «скоро к нам прибудут новые души, загубленные пенсионной реформой в России». Черти устанавливали новую сковородку для ВВП и политиков, поддерживающих его.
platonnekafrin 19 июня 2018 | 16:47
Сейчас у Шмакова на айфоне быстренько найдут доказательства страшных преступлений, совершенных им лет пятьдесят назад. Без греха у нас только один, которой с благородной плешью, окрашенной в пленительный "каштан".
dekadik 19 июня 2018 | 16:48
Отпускная пора, Все сейчас на дачках и огордиках хрумкают огурчиками под самогонку, и жарят соевые сосиски...им не до митингов, люди отдыхать хотят от жизненных проблем.....часть зациклена на ЧМ, а особые счастливчики греют свои части тела на Турецких пляжах ....так что клептократы все верно рассчитали, много народу эти митинги не соберут....ещё если сборная вылетит, по-быстренькому может быть это как то сыграет на руку...некоторые очухаются от пивного коматоза и вспомнят, что есть дела и поважнее футбола.
prusol 19 июня 2018 | 16:51
Интересно, профсоюзы будут просить разрешения у местной власти или цивилизованно уведомлять о проведении?
andygo__ru 19 июня 2018 | 16:52
"отмечается, что все акции должны проходить с соблюдением российского законодательства." ---
т.е.: не проводить вообще, как показывает практика последних лет.
...впрочем... ах, да: это же - Михаил Шмаков! Ну, да: известный персонаж, еще с перестроечных времен... ;) Тогда - все понятно.
nick_yalta_ua 19 июня 2018 | 16:52
Нельзя качать лодку ато НАТО нападет! Надо просто стать на колени и записать видеообращение к хутлеру!
nikolaitschi 19 июня 2018 | 16:53
На этот митинг не придет только больной на всю голову. даже фсб пришлет своих осведомителей для массовости.
ts 19 июня 2018 | 16:54
Надо же: Шмаков встал на сторону народа! Он же всегда был на стороне угнетателей народа...
vumba 19 июня 2018 | 16:58
организация, которая за последние годы не видно, не слышно, вдруг призывает к митингам, ха-ха! похоже разыгрывается шоу Путин заступник народа - не допущу повышения пенс возраста. Ликование народное обеспечено.
krs_sk 19 июня 2018 | 17:00
Если это настоящий профсоюз, то должна уже начаться массовая забастовка, но похоже это очередной кремлевский симулякр типа думы, партий, выборов, ручной оппозиции и тп
vpu2011 19 июня 2018 | 17:05
Федерация независимых профсоюзов РФ - т.е. официальные представители работяг росеи.
Интересно как пригожинские шавки на работяг набросятся? Ведь так можно и нарваться в тёмной подворотне.
:)