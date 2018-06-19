Песков прокомментировал обращение к Путину деятелей культуры, которые просили помиловать Сенцова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал обращение к Путину деятелей культуры, которые просили помиловать украинского режиссера Олега Сенцова. С 14-го мая Сенцов держит голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных из российских тюрем. Как заявил Песков, общественный резонанс никоим образом не может повлиять на вступившее в силу решение суда Российской федерации. Он добавил, что знает о письме, но для помилования предусмотрена специальная процедура, которую должен инициировать сам заключенный.