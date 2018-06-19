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16:30, 19 июня 2018

Песков прокомментировал обращение к Путину деятелей культуры, которые просили помиловать Сенцова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал обращение к Путину деятелей культуры, которые просили помиловать украинского режиссера Олега Сенцова. С 14-го мая Сенцов держит голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных из российских тюрем. Как заявил Песков, общественный резонанс никоим образом не может повлиять на вступившее в силу решение суда Российской федерации. Он добавил, что знает о письме, но для помилования предусмотрена специальная процедура, которую должен инициировать сам заключенный.

Комментарии

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dorin1987 19 июня 2018 | 16:34

/вступившее в силу / - Круто, конечно же. Интересно какого судилище РФ вообще полезло к украинцу на территории Украины?

r88w556xl4 19 июня 2018 | 16:44

С 14-го мая Сенцов держит голодовку
======
Интересно, сколько набрал в весе голодающий? Припоминаю я Савченко, весьма округлившуюся в лице и поплотневшую в фигуре после аналогичной долговременной акции.

dorin1987 19 июня 2018 | 16:46

/Интересно,/ - Желаю Вам и вашей маме побольше таких "интересных" событий в жизни. От всей души.

sedoievgeniy 19 июня 2018 | 17:00

r88w556xl4: Надежда Савченко, даже не вставая с нар, сначала стала депутатом Рады, потом депутатом Европарламента, получила звание героя Украины. Вот что российская тюрьма животворящая делает!!! Посмотрим на продолжение ее карьеры в Украинской тюряге!
Есть в народе такая байка: Перед отправкой Савченко на Родину:
- Надя, ваша главная задача - возглавить третий майдан!
- Так точно, Владимир Владимирович!
- И хватит жрать, как прорва! Бока наела, аж вся лоснишься! А, мир думает, что ты голодаешь...

r88w556xl4 19 июня 2018 | 16:51

dorin1987: Интересно какого судилище РФ вообще полезло к украинцу на территории Украины?
======
После того, как ребята с украинского подполья скинут ваш бандеровский нацистский режим, ты увидишь уже массовые суды над бандитами, из-за которых в Одессе заживо сожгли 100 человек, а на Донбассе убито более 10 000 человек, включая стариков, женщин, детей.

dorin1987 19 июня 2018 | 16:53

/После того, как ребята с украинского подполья скинут/ - А скидывалка-то выросла у них? А то судя по тому, что воен клавиатурки тут пугаете каким-то мифическим подпольем - дела у них не очень...
/ а на Донбассе убито более 10 000 человек/ - Это Вы предъявите ублюдкам с гражданством РФ, которые влезли на территорию Украины, сколотили лугандон и начали боевые действия. Удачи :)

zabava 19 июня 2018 | 17:03

dorin1987: Как говорил герой известного фильма:"Шакал ты паршивый!"
Ослеп мозгами с детства. Бедные Эх Овцы!

rampa 19 июня 2018 | 17:06

zabava: а ты уверен, что герой известного фильма говорил это о dorin1987, а не о тебе? )))

banyi1 19 июня 2018 | 16:35

Пусть не просит, раз гордый) Может его на вагон сала поменять, всё какой то прок будет.

irinakingsize1 19 июня 2018 | 16:41

banyi1: А че, у русских свиней уже сало не нагуливается? Валежник ,наверное, низкой жирности грызут

sedoievgeniy 19 июня 2018 | 17:04

irinakingsize1: По данным Государственной фискальной службы Украины, за пять месяцев 2018 года Украина импортировала 22,5 тыс. тонн свиного сала. Основными импортерами сала в Украине стали Польша завезла в Украину 5,9 тыс. тонн продукции, немецкие производители поставили в Украину 5,2 тыс. тонн сала. Что касается украинские производителей, то они продали на внешние рынки всего 1 тонну продукции. Это ж полный пушной зверек ПЕСЕЦ, это Вам не ракеты и самолеты это святое украинское САЛО и 22,5 тысячи тон импортного сала, идите стреляйтесь!!!

post_v 19 июня 2018 | 16:35

лет 15 назад продавалась водка в художественных штофах из гжельской керамики.
На ценниках было указано "Путин голубой - 500 рублей", "Кремль коричневый - 800 рублей"

noxepy_7_40_ 19 июня 2018 | 16:36

За время голодовки господин Сенцов поправился на 2 килограмма)) Привет от Надiи Савченко, малята!

pavelmistery 19 июня 2018 | 16:51

noxepy_7_40_: "За время голодовки господин Сенцов поправился на 2 килограмма"

забыли добавить источник "сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова"

noxepy_7_40_ 19 июня 2018 | 16:57

pavelmistery: Неужто брехня?!!! И Надюшке толстую жопу на Мосфильме рисовали?!! А между тем, смертность на Украине вдвое превысила рождаемость. Скачи дальше, поросёночек)))

maya11 19 июня 2018 | 16:38

ПЕсков оказался ужасной циничной гадостью.

platonnekafrin 19 июня 2018 | 16:42

Тоже мне, "деятели". Таким, как вы: " Вот, может, очень хотца отпустить, а вот нельзя - на те тут вам, выкуси, заКОН у нас и процеДУРА". А вдобавок еще и руками разведет, как шейха на футболе разводил.

vedma2017 19 июня 2018 | 16:43

Смешные - просить людоеда чтобы он не ел людей.

lager23 19 июня 2018 | 16:43

Слушать комментарии Писькова бессмысленно , это равноценно прикладыванию ухом к чьей-то ж@пе, сразу хочется помыться!

irinakingsize1 19 июня 2018 | 16:44

Интересно, где у Димы норка вырыта? Он всегда так смело пургу несет.
Лучше пусть прокомментирует: \\Суд в Лондоне заморозил активы "Газпрома" в Великобритании – "Нафтогаз"\\

prusol 19 июня 2018 | 16:48

В данном конкретном случае инициатива заключённого не требуется, так как он своей вины не признал. потому что акты помилования имеют всегда индивидуальный и разный характер. И в этом случае включается акт и право власти верховной на помилование, например, в лице Президента.

kunst54 19 июня 2018 | 16:51

«Милый, милый людоед,
Смилуйся над нами!
Мы дадим тебе конфет,
Чаю с сухарями.
Но ответил людоед:
"Не-е-ет!"»

platonnekafrin 19 июня 2018 | 16:59

kunst54:
Одиссей с надеждой:
- Но люди не едят людей!
Чудище ему глумливо отвечает:
- А циклопы едят!

rus3 19 июня 2018 | 16:57

Очень умиляет когда местные крепосные и рабы учат или презрительно комментируют действия Олега Сенцова. вЫ КОЗЛОМОРДЫЕ ЧМОШНИКИ, вЫ ещё бы ветер поучили бы свободе или воду упорству. Долбаные духовные да и физические импотенты.

elenaprekrasnaya2009 19 июня 2018 | 16:57

Нельзя так говорить, тов. Песков !
Жизнь - штука непредсказуемая. Никогда не знаешь в какой момент на нарах окажешься... И заступиться за Песков, его хозяина и им подобных будет уже некому.

kitcat 19 июня 2018 | 16:57

А Путин немой ? Почему он сам не говорит, а на других все время вешает? Или боится за свой усыхающий рейтинг? Иностранные политики сами говорят, а наш сморчок все время за чьей-то спиной. То Песков, то правительство, то Медведев, то Мизулина..Они, конечно, все зло, но без его подписи ни один закон принять нельзя..Прикидывается белой овечкой, а из под шкуры торчит волчья морда.

dorin1987 19 июня 2018 | 17:06

kitcat: /Или боится за свой усыхающий рейтинг? / - Именно. Оно уже раз высказалось - "она утонула". А после еще про десятидолларовых проституток было. После этого если что случается - царек РФ засовывает свой язык - себе же под хвост.

dekadik 19 июня 2018 | 17:02

Пускай инициирует, Путин сейчас даже черта помилует....ему не до Сенцова, у него в стране крупная буза намечается.

lom2011 19 июня 2018 | 17:06

Кого просить? Бесов? Полный неадекват.
Может попросить льва не кушать мясо?
А под яблоней ждать урожая кокосов?

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