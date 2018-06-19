После первого тайма в матче сборных Японии и Колумбии счет 1:1
Встреча проходит в Саранске.
Напомню, что сегодня еще должны сыграть Польша и Сенегал, а также Россия и Египет.
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Встреча проходит в Саранске.
Напомню, что сегодня еще должны сыграть Польша и Сенегал, а также Россия и Египет.
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