Z Архив новостей новости
5 25 6 1614
16:04, 19 июня 2018

Барак Обама, по некоторым данным, может вернуться в политику

Консультировать потенциальных кандидатов на пост главы Белого дома от Демократической партии США Барак Обама может начать уже в преддверии предвыборной компании 2020 года. Как пишет американское издание Vanity Fair, бывший президент, который находился у власти два срока, в последние месяцы провел целый ряд встреч с девятью высокопоставленными политиками-демократами. В их числе мэры Лос-Анджелеса, Нового Орлеана, а также один из главных претендентов на роль кандидата от демократов на прошлых выборах Берни Сандерс. Все они якобы шокированы положением Америки на международной арене и законами, которые за последние годы приняты администрацией Дональда Трампа.

На политическую активность бывшего американского президента уже обратили внимание в Конгрессе, — пишет Vanity Fair. Официальные лица в Вашингтоне, правда, это никак не комментировали.

Комментарии

25

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

yralez 19 июня 2018 | 16:08

Он уже нагадил нам в подьездах , а теперь пенсии украл.
Мало ему, вражине ?

ignachio 19 июня 2018 | 16:24

Барак уже два срока на галерах отмахал. Может речь о Мишель Обама? Чем она хуже Клинтон.

captainobvious 19 июня 2018 | 16:08

таки два срока подряд? ))))

(комментарий скрыт)

r88w556xl4 19 июня 2018 | 16:11

Вместо Трампа изберём Барака,
Подставляй, Украина, ещё раз ..ку

polikarpich 19 июня 2018 | 16:42

r88w556xl4: Про Украину вообще где-нибудь говорится в тексте? Хоть намёком?
Да уж, болен ты, очень болен! Совсем-совсем плохой! Фашизоидный синдром.

opiatnovyi63 19 июня 2018 | 16:12

С нашей ворвской властью согласовано?

ujdyjgjkmcrfz_vjnz 19 июня 2018 | 16:13

А как же закон не более 2-х сроков, или наплевать на закон когда нужно протолкнуть чела наверх.
А тут с эха рассказывают про какую-то демократию и верховенство закона в оплоте мира и демократии.

plantagenista 19 июня 2018 | 16:21

ujdyjgjkmcrfz_vjnz: И многих уже протолкнули?

r88w556xl4 19 июня 2018 | 16:25

В 1940 году Рузвельт был избран на третий срок, а в 1944 - на четвертый, при максимуме - два. Вот так вот и плевать на 22-ю поправку Конституции, если нужно протолкнуть кого надо.

nostradamus68 19 июня 2018 | 16:34

r88w556xl4: Двадцать вторая поправка к Конституции США была принята Конгрессом 21 марта 1947 года и ратифицирована необходимым числом штатов 7 февраля 1951 года.

bbob 19 июня 2018 | 16:34

r88w556xl4:
//В 1940 году Рузвельт был избран на третий срок, а в 1944 - на четвертый, при максимуме - два. Вот так вот и плевать на 22-ю поправку Конституции//
Дибилушкин, 22-я поправка появилась уже после смерти Рузвельта.
Журналисты могут писать все что угодно, хоть о том, что Луна завтра упадет на Землю. Какое это все имеет отношение к "А тут с эха рассказывают про какую-то демократию"?

honduras_na_colime 19 июня 2018 | 16:34

r88w556xl4: Ещё раз, для тех, кто в петушатнике 22-я поправка была принята в 1947-м году.
Поэтому захлопни свой канализационный люк, и так уже штын по ветке пошёл.
У амеров, особенно на таком уровне, нарушение закона просто исключено.
Так что сиди себе тихо на органе мышления и попукивай таким как сам.

honduras_na_colime 19 июня 2018 | 16:28

ujdyjgjkmcrfz_vjnz: Ушлёпище лупоглазое, ты амеровские законы на сей предмет знаешь?
Особенно на уровне таких нюансов.
Судя по твоим каментам, ты недавно научился ходить без памперсов на заднице.
У амеров демократия настолько сильна и традиционна (двести с лишним лет против ваших 8-ми месяцев в 1917-м), что до Рузвельта никто даже не думал формально ограничивать число сроков президентства.
Просто было общепринято на третий не идти, и до Рузвельта это соблюдали.
И уж точно, что Обама не оставлял Трампа преемником - это даже такой удод как ты, не будет утверждать.
Да и вообще мокшанскому путриоту говорить что-то о демократии, что свинье рассуждать о гигиене.

ostapbey 19 июня 2018 | 16:33

honduras_na_colime: вот на счет свиньи, то свинья чище.
И грамотнее даже.

sedoievgeniy 19 июня 2018 | 16:48

ujdyjgjkmcrfz_vjnz: Помните, сколько иронии и сарказма было выплеснуто на советскую правящую геронтократию, «гонку на лафетах»? Брежнев умер в 75. Его сменил Андропов. В 68 лет. За Андроповым пришел Черненко - в 72 года. Нам кивали на прогрессивную молодую Америку, того же Кеннеди, застреленного в 46. Да и Клинтон с Обамой стали президентами всего в 47, Джордж Буш-младший– в 55.

Но прошедшие в ноябре выборы президента США неожиданно продемонстрировали миру новый политический тренд. Трампу – 70! Его главной сопернице от демократов Хиллари Клинтон – 69. Сошедшему с предвыборной гонки из-за смерти сына Байдену – 74. Популярному среди американской молодежи демократу Берни Сандерсу, жертве интриг Клинтонши - все 75! Налицо американская геронтократия. А ведь США – застрельщики мировой политической моды. Старые клячи политическую борозду не испортят?

r88w556xl4 19 июня 2018 | 16:13

Мы кого хошь в Америке в президенты поставим.

benny_point 19 июня 2018 | 16:15

Даёшь Барана Ёпбабу презиком Пиндостана))))))))))))))))))))

ostapbey 19 июня 2018 | 16:18

benny_point: benny_point: ды даже гимностерку задрала в ожидании длиннооо?
Или толстого?
Или одновременно даже?

koshkaedu 19 июня 2018 | 16:20

А Хиллари Клинтон - в Госсекретари. Или Джон Керри? - от здесь будет настоящая битва.
К. Орлова уже захлебнулась от восторга.

salut__521 19 июня 2018 | 16:25

Чушь. Явно путриотическая "утка". Два срока не более (смотри, путриот, 22-ю поправку к Конституции США!).

r88w556xl4 19 июня 2018 | 16:27

salut__521: А вот смотри, что на самом деле. В 1940 году Рузвельт был избран на третий срок, а в 1944 - на четвертый. Плевали там на эту поправку, если очень нужно протолкнуть кого надо своего.

red45 19 июня 2018 | 16:36

r88w556xl4:
Поправку к Конституции США как раз и приняли после "руководства" товарища Рузвельта.

ostapbey 19 июня 2018 | 16:38

r88w556xl4: кто должен был прекратить братоубийственную войну??
Должна же была кончиться эта дружба строительства русского коммунистического мира с немецким отечеством, где народ с фюрером едины.
Даже..

(комментарий скрыт)

bbob 19 июня 2018 | 16:31

Из Конституции США (поправка 22)

"No person shall be elected to the office of the President more than twice, and no person who has held the office of President, or acted as President, for more than two years of a term to which some other person was elected President shall be elected to the office of President more than once."
На русском
"Ни одно лицо не может быть избрано на должность
Президента более чем два раза, и ни одно лицо, если оно занимало
должность Президента либо исполняло обязанности Президента в
течение более двух лет, замещая лицо, избранное Президентом, не
может быть избрано на должность Президента более одного раза."

ostapbey 19 июня 2018 | 16:35

bbob: а переведи ка свою Конституцию на прааовой язык. Не по понятиям как братва решит.
Даже..

Самое обсуждаемое

Блоги

Посольство РФ в США: Не могут быть террористы «плохими» в США и «хорошими» — в России Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет…

5 144 6 9904 09:30
Kрф, сша, терроризм, политика, события
Блоги

Суд в Иркутске постановил не сносить памятник адмиралу Колчаку По мнению истцов, памятников достойны только люди с безупречной репутацией, а Колчак таковым не является…

5 181 6 14137 16.06
Kиркутск, памятники, история, фото, суды, общество, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Мне в Украине очень многое нравится и очень многое меня отвращает. Ужасает…

5 294 6 29018 15.06
#слушать 01:45:37 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Новости

51 процент россиян хотели бы видеть Владимира путина на посту президента после 2024 года Противоположного мнения придерживаются 27 процентов респондентов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опрос Левада-Центра…

5 92 6 10401
Блоги

Кусок эфира

Марьяна Наумова: Вы вообще не увидите разницы между Москвой и Донецком Там есть все признаки отдельного государства, там есть границы, там органы, там есть правительство, которое избрал народ…

5 152 6 18163 14.06
Kдонецк, политика, украина, эфиры, мнения
Блоги

Российское консульство в Одессе закидали «кровавыми мячами» В руках участники пикета держали красно-черные плакаты на тему чемпионата мира по футболу, который проходит в России…

5 190 6 23292 17.06
Kукраина, рф, акции, фото, политика, события
Новости

Алексей Навальный и Сергей Удальцов готовят протестные акции против пенсионной реформы Политики и их соратники уже направили заявки на согласование местным властям…

5 89 6 10972
Блоги

Анастасия Федоренчик блогер, журналист

Повысить нельзя отменить Другой вопрос, что пенсия — это святая корова, оберегаемая со времен почтальона Печкина, который, как мы помним, только «жить начинал». И любая попытка её зарезать должна вызывать противодействие левых сил, дестабилизировать ситуацию и вообще лодку качать…

5 88 6 11030 15.06
Kпенсии, правительство, общество, мнения
Новости

В Совете Федерации не поддержали инициативу о приравнивании зарплат депутатов и сенаторов к средним по стране Ранее отрицательный отзыв на законопроект дали в правительстве…

5 42 6 5244
Голосование
Повышение пенсионного возраста для вас хорошая новость?
5 59 6 7504 18.06
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

+ Полицейские вломились в офис «Открытой России» во Владивостоке Полицейские вломились в офис «Открытой России» во Владивостоке Один Владивосток — город нормальных людей, которые с удовольствием принимаю гостей, и другой Владивосток — полицейских, которые забыли человеческий облик…

5 109 6 14011 13.06
8читать ;смотреть
Kобщество, политика, видео, мнения
Интервью A-Team

Марьяна Наумова гость: Марьяна Наумова многократная чемпионка мира по пауэрлифтингу

Путин – очень удобный человек, если нам надо всех собрать вместе, мы такие классные патриоты, у нас есть Путин, у нас новый президент. Если у нас уж есть общий враг, это тоже Путин…

5 116 6 17455 13.06
#слушать 48:41 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Повышение пенсионного возраста — самое настоящее преступление Повышение пенсионного возраста — самое настоящее преступление Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем…

5 288 6 37859 11:19
8читать ;смотреть
Kфинансы, рф, законы, видео, протесты, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Один день возрожденного Арканара Тем временем продолжает голодать Олег Сенцов. Зато выиграли у Саудовской Аравии в футбол. И гром реляций об этой победе заслоняет в сознании подавляющего большинства россиян все, перечисленное выше…

5 109 6 14408 15.06
Kполитика, рф, общество, футбол, чм-2018, мнения
Блоги

Фото дня

Россия – Саудовская Аравия 5:0 В компенсированное время второго тайма Черышев оформил дубль…

5 203 6 26884 14.06
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, события
Блоги

«Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас» Обращение к Президенту Российской Федерации…

5 152 6 19933 13:14
Kсенцов, путин, события

Популярное за неделю

Новости

Алексей Навальный объявил о проведении 1 июля акции протеста против повышения пенсионного возраста Уведомление поданы в 20 городах, где не проходят матчи Чемпионата мира по футболу…

5 38 6 15863
Интервью Интервью

Евгений Чичваркин гость: Евгений Чичваркин бизнесмен, инвестор «Hedonism Wines»

Я не хаю Россию, я Россию очень люблю. Я считаю, что бандиты, которые у власти, не имеют никакого отношения вообще к нашей стране. Они просто всё портят и срывают чужие яблоки…

5 86 6 122101 13.06
#слушать 45:22 8читать ;смотреть $скачать 10.4 МБ
Kобщество, экономика, политика, рф, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Для вас Станислав Говорухин в первую очередь…
5 0 6 12720 14.06
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Впереди отставка Правительства и Путина. Не справились Реальны ли протесты россиян против предложенной пенсионной реформы? Уверен, что да, не хватает последней капли. Тот, кто организует митинг против правительственных безобразий, тот соберёт под своим крылом миллионы людей…

5 468 6 575911 18.06
Kпенсии, рф, власть, экономика, общество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Говорить о Собчаке, стерилизовав его фигуру от огромного и всесильного влияния петербургской мафии — это такая же глупость, как пытаться объяснить работу швейной машинки цветом нити…

5 129 6 188951 18.06
8читать ;смотреть
Kсобчак, кино, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7064269
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3537179

Сегодня в эфире