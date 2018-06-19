Барак Обама, по некоторым данным, может вернуться в политику

Консультировать потенциальных кандидатов на пост главы Белого дома от Демократической партии США Барак Обама может начать уже в преддверии предвыборной компании 2020 года. Как пишет американское издание Vanity Fair, бывший президент, который находился у власти два срока, в последние месяцы провел целый ряд встреч с девятью высокопоставленными политиками-демократами. В их числе мэры Лос-Анджелеса, Нового Орлеана, а также один из главных претендентов на роль кандидата от демократов на прошлых выборах Берни Сандерс. Все они якобы шокированы положением Америки на международной арене и законами, которые за последние годы приняты администрацией Дональда Трампа.

На политическую активность бывшего американского президента уже обратили внимание в Конгрессе, — пишет Vanity Fair. Официальные лица в Вашингтоне, правда, это никак не комментировали.