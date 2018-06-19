Барак Обама, по некоторым данным, может вернуться в политику
Консультировать потенциальных кандидатов на пост главы Белого дома от Демократической партии США Барак Обама может начать уже в преддверии предвыборной компании 2020 года. Как пишет американское издание Vanity Fair, бывший президент, который находился у власти два срока, в последние месяцы провел целый ряд встреч с девятью высокопоставленными политиками-демократами. В их числе мэры Лос-Анджелеса, Нового Орлеана, а также один из главных претендентов на роль кандидата от демократов на прошлых выборах Берни Сандерс. Все они якобы шокированы положением Америки на международной арене и законами, которые за последние годы приняты администрацией Дональда Трампа.
На политическую активность бывшего американского президента уже обратили внимание в Конгрессе, — пишет Vanity Fair. Официальные лица в Вашингтоне, правда, это никак не комментировали.
Комментарии25
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yralez 19 июня 2018 | 16:08
Он уже нагадил нам в подьездах , а теперь пенсии украл.
Мало ему, вражине ?
ignachio 19 июня 2018 | 16:24
Барак уже два срока на галерах отмахал. Может речь о Мишель Обама? Чем она хуже Клинтон.
captainobvious 19 июня 2018 | 16:08
таки два срока подряд? ))))
r88w556xl4 19 июня 2018 | 16:11
Вместо Трампа изберём Барака,
Подставляй, Украина, ещё раз ..ку
polikarpich 19 июня 2018 | 16:42
r88w556xl4: Про Украину вообще где-нибудь говорится в тексте? Хоть намёком?
Да уж, болен ты, очень болен! Совсем-совсем плохой! Фашизоидный синдром.
opiatnovyi63 19 июня 2018 | 16:12
С нашей ворвской властью согласовано?
ujdyjgjkmcrfz_vjnz 19 июня 2018 | 16:13
А как же закон не более 2-х сроков, или наплевать на закон когда нужно протолкнуть чела наверх.
А тут с эха рассказывают про какую-то демократию и верховенство закона в оплоте мира и демократии.
plantagenista 19 июня 2018 | 16:21
ujdyjgjkmcrfz_vjnz: И многих уже протолкнули?
r88w556xl4 19 июня 2018 | 16:25
В 1940 году Рузвельт был избран на третий срок, а в 1944 - на четвертый, при максимуме - два. Вот так вот и плевать на 22-ю поправку Конституции, если нужно протолкнуть кого надо.
nostradamus68 19 июня 2018 | 16:34
r88w556xl4: Двадцать вторая поправка к Конституции США была принята Конгрессом 21 марта 1947 года и ратифицирована необходимым числом штатов 7 февраля 1951 года.
bbob 19 июня 2018 | 16:34
r88w556xl4:
//В 1940 году Рузвельт был избран на третий срок, а в 1944 - на четвертый, при максимуме - два. Вот так вот и плевать на 22-ю поправку Конституции//
Дибилушкин, 22-я поправка появилась уже после смерти Рузвельта.
Журналисты могут писать все что угодно, хоть о том, что Луна завтра упадет на Землю. Какое это все имеет отношение к "А тут с эха рассказывают про какую-то демократию"?
honduras_na_colime 19 июня 2018 | 16:34
r88w556xl4: Ещё раз, для тех, кто в петушатнике 22-я поправка была принята в 1947-м году.
Поэтому захлопни свой канализационный люк, и так уже штын по ветке пошёл.
У амеров, особенно на таком уровне, нарушение закона просто исключено.
Так что сиди себе тихо на органе мышления и попукивай таким как сам.
honduras_na_colime 19 июня 2018 | 16:28
ujdyjgjkmcrfz_vjnz: Ушлёпище лупоглазое, ты амеровские законы на сей предмет знаешь?
Особенно на уровне таких нюансов.
Судя по твоим каментам, ты недавно научился ходить без памперсов на заднице.
У амеров демократия настолько сильна и традиционна (двести с лишним лет против ваших 8-ми месяцев в 1917-м), что до Рузвельта никто даже не думал формально ограничивать число сроков президентства.
Просто было общепринято на третий не идти, и до Рузвельта это соблюдали.
И уж точно, что Обама не оставлял Трампа преемником - это даже такой удод как ты, не будет утверждать.
Да и вообще мокшанскому путриоту говорить что-то о демократии, что свинье рассуждать о гигиене.
ostapbey 19 июня 2018 | 16:33
honduras_na_colime: вот на счет свиньи, то свинья чище.
И грамотнее даже.
sedoievgeniy 19 июня 2018 | 16:48
ujdyjgjkmcrfz_vjnz: Помните, сколько иронии и сарказма было выплеснуто на советскую правящую геронтократию, «гонку на лафетах»? Брежнев умер в 75. Его сменил Андропов. В 68 лет. За Андроповым пришел Черненко - в 72 года. Нам кивали на прогрессивную молодую Америку, того же Кеннеди, застреленного в 46. Да и Клинтон с Обамой стали президентами всего в 47, Джордж Буш-младший– в 55.
Но прошедшие в ноябре выборы президента США неожиданно продемонстрировали миру новый политический тренд. Трампу – 70! Его главной сопернице от демократов Хиллари Клинтон – 69. Сошедшему с предвыборной гонки из-за смерти сына Байдену – 74. Популярному среди американской молодежи демократу Берни Сандерсу, жертве интриг Клинтонши - все 75! Налицо американская геронтократия. А ведь США – застрельщики мировой политической моды. Старые клячи политическую борозду не испортят?
r88w556xl4 19 июня 2018 | 16:13
Мы кого хошь в Америке в президенты поставим.
benny_point 19 июня 2018 | 16:15
Даёшь Барана Ёпбабу презиком Пиндостана))))))))))))))))))))
ostapbey 19 июня 2018 | 16:18
benny_point: benny_point: ды даже гимностерку задрала в ожидании длиннооо?
Или толстого?
Или одновременно даже?
koshkaedu 19 июня 2018 | 16:20
А Хиллари Клинтон - в Госсекретари. Или Джон Керри? - от здесь будет настоящая битва.
К. Орлова уже захлебнулась от восторга.
salut__521 19 июня 2018 | 16:25
Чушь. Явно путриотическая "утка". Два срока не более (смотри, путриот, 22-ю поправку к Конституции США!).
r88w556xl4 19 июня 2018 | 16:27
salut__521: А вот смотри, что на самом деле. В 1940 году Рузвельт был избран на третий срок, а в 1944 - на четвертый. Плевали там на эту поправку, если очень нужно протолкнуть кого надо своего.
red45 19 июня 2018 | 16:36
r88w556xl4:
Поправку к Конституции США как раз и приняли после "руководства" товарища Рузвельта.
ostapbey 19 июня 2018 | 16:38
r88w556xl4: кто должен был прекратить братоубийственную войну??
Должна же была кончиться эта дружба строительства русского коммунистического мира с немецким отечеством, где народ с фюрером едины.
Даже..
bbob 19 июня 2018 | 16:31
Из Конституции США (поправка 22)
"No person shall be elected to the office of the President more than twice, and no person who has held the office of President, or acted as President, for more than two years of a term to which some other person was elected President shall be elected to the office of President more than once."
На русском
"Ни одно лицо не может быть избрано на должность
Президента более чем два раза, и ни одно лицо, если оно занимало
должность Президента либо исполняло обязанности Президента в
течение более двух лет, замещая лицо, избранное Президентом, не
может быть избрано на должность Президента более одного раза."
ostapbey 19 июня 2018 | 16:35
bbob: а переведи ка свою Конституцию на прааовой язык. Не по понятиям как братва решит.
Даже..