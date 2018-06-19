В Совете Федерации не поддержали инициативу уровнять зарплаты парламентариев со средним уровнем по стране

Повышенное материальное обеспечение сенаторов и депутатов объяснили сложностью и интенсивностью работы.

Комитет Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности рекомендовал отклонить законопроект о снижении зарплаты. По словам сенатора Сергея Фабричного, высокая зарплата законодателей «обусловлена природной деятельностью парламентариев» — эту цитату приводит ТАСС. Он также отметил, что члены обеих палат обязаны «уделять значительное внимание работе с избирателями» и делают это. С мнением Фабричного согласился весь комитет, за исключением одного воздержавшегося.

Документ, предлагающий приравнять доходы сенаторов и депутатов к среднему уровню зарплат по стране, который составляет около 35 тысяч рублей в месяц, на рассмотрение внес руководитель фракции «Справедливая Россия Сергей Миронов совместно с сопартийцем Олегом Ниловым. Кроме того было предложено отменить ряд парламентских льгот, но сохранить доплату к пенсии.

По данным за прошлый год зарплата депутата Госдумы составляла около 360 тысяч рублей в месяц.