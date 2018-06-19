В Совете Федерации не поддержали инициативу уровнять зарплаты парламентариев со средним уровнем по стране
Повышенное материальное обеспечение сенаторов и депутатов объяснили сложностью и интенсивностью работы.
Комитет Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности рекомендовал отклонить законопроект о снижении зарплаты. По словам сенатора Сергея Фабричного, высокая зарплата законодателей «обусловлена природной деятельностью парламентариев» — эту цитату приводит ТАСС. Он также отметил, что члены обеих палат обязаны «уделять значительное внимание работе с избирателями» и делают это. С мнением Фабричного согласился весь комитет, за исключением одного воздержавшегося.
Документ, предлагающий приравнять доходы сенаторов и депутатов к среднему уровню зарплат по стране, который составляет около 35 тысяч рублей в месяц, на рассмотрение внес руководитель фракции «Справедливая Россия Сергей Миронов совместно с сопартийцем Олегом Ниловым. Кроме того было предложено отменить ряд парламентских льгот, но сохранить доплату к пенсии.
По данным за прошлый год зарплата депутата Госдумы составляла около 360 тысяч рублей в месяц.
Комментарии13
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yralez 19 июня 2018 | 16:06
Так и захлебнуться можно......полстаканом..
kindman_a 19 июня 2018 | 16:15
Кто-нибудь объяснит мне - на кой йух ваще нужны эти ребята?
В полном соответствии с Конституцией РФ, естстно, а?
trans 19 июня 2018 | 16:06
Как же высоко они ценят свою бесполезную работу.
uhovostro 19 июня 2018 | 16:07
Ну и правильно - нечего боярам с холопами равняться...
gvzdk 19 июня 2018 | 16:13
Что то десантник стал часто мелькать в новостях - к чему бы это?...
kochar 19 июня 2018 | 16:17
"...Повышенное материальное обеспечение сенаторов и депутатов объяснили сложностью и интенсивностью работы."
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У санитарки в больнице работа в разы тяжелее ,а зарабатывают в 20 раз меньше.
Животные.
gvs 19 июня 2018 | 16:20
Пусть валежник заготавливают - пользы больше будет )))
nikolaitschi 19 июня 2018 | 16:30
Самая сложная и интенсивная работа- поиски работы в 60 лет
srk2658lu 19 июня 2018 | 16:33
//высокая зарплата законодателей «обусловлена природной деятельностью парламентариев»//
Природная деятельность парламентариев проявляется только постели.
Если и проявляется...
И как они проживут на 35 тыщ?
Сдохнут сразу...
natalia2108 19 июня 2018 | 16:34
Зажирели "парламентарии", их от кормушки /корыта/ ничем не оторвёшь. Хотя при их возможностях и льготах,сто процентов остались бы "работать" и без зарплаты, а то и сами согласились бы приплачивать по лимончику в месяц, лично я так думаю.
polikarpich 19 июня 2018 | 16:45
Конечно-конечно! Плюс ещё надбавки за вредительство.
polikarpich 19 июня 2018 | 16:47
Я так понял из текста, что это они от природы такие, такими уж уродились.
nehoroshiy 19 июня 2018 | 17:04
Работа с избирателями должна быть перед избранием в депутаты. А избравшись нужно работать над законами. Или после принятия закона они улетают на Луну? Не видят окружающую жизнь? Что-бы корректировать, совершенствовать законы?