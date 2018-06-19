Федерация независимых профсоюзов России решила провести митинги против повышения пенсионного возраста

В последние годы эта организация демонстрировала свою лояльность по отношению к действиям российских властей.

Глава Федерации Михаил Шмаков предложил руководителям региональных отделений провести акции в рамках соблюдения российского законодательства.



Как отмечает РБК, в письме говорится о значимости законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Политик Алексей Навальный планирует провести акции протеста против повышения пенсионного возраста. Подобная реформа – это ограбление десятков миллионов россиян. Об этом ранее сказал Навальный на своем канале в YouTube.

Навальный сказал, что акции протеста 1 июля запланированы в двадцати городах страны.