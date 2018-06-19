Федерация независимых профсоюзов России решила провести митинги против повышения пенсионного возраста
В последние годы эта организация демонстрировала свою лояльность по отношению к действиям российских властей.
Глава Федерации Михаил Шмаков предложил руководителям региональных отделений провести акции в рамках соблюдения российского законодательства.
Как отмечает РБК, в письме говорится о значимости законопроекта о повышении пенсионного возраста.
Политик Алексей Навальный планирует провести акции протеста против повышения пенсионного возраста. Подобная реформа – это ограбление десятков миллионов россиян. Об этом ранее сказал Навальный на своем канале в YouTube.
Навальный сказал, что акции протеста 1 июля запланированы в двадцати городах страны.
Комментарии8
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romantik56 19 июня 2018 | 16:08
О них уже и забыли, о этих "независимых"...
trans 19 июня 2018 | 16:13
Вполне власть может поступить следующим образом - внести в Госдуму наиболее жесткий вариант, а затем несколько смягчить его, чтобы успокоить народ. Например, сделать женщинам не 63 года, а 60 лет, и мужикам годик скинуть. И народ будет счастлив, и будет снова кричать - "Путин лучше всех!"
Ну и профсоюзы себе галочку поставят, типа позаботились о народе.
tag188 19 июня 2018 | 16:23
Власть испугалась, что под эту тему на митинги Навального придет громадная масса народа, и ринулась организовывать протесты под флагом "независимых" профсоюзов.
Там наверное будут нести лозунги "нет повышению пенсионного возраста" и портреты Путина рядом.
vesna1979 19 июня 2018 | 16:29
Через подставные профсоюзы хотят превратить протест в некий фарс и оказать противодействие реальной оппозиции. Им нужно заговорить и замитинговать народный гнев, чтобы потом под личиной псевдодемократии и псевдоконституции обмануть людей.
mitosss 19 июня 2018 | 17:02
vesna1979: реальная? ха
racerx 19 июня 2018 | 16:31
Независимых? От чего, от совести?
Да ладно вам. Вы, лизоблюды, соберете сотню-другую человек, просто чтобы показать, что в России типа есть профсоюз и люди, которым не все равно. Но это ложь. Вы очень неплохо питаетесь с барского стола и выполняете роль "защитников трудовых коллективов". Причем, настолько фальшивите в этом отыгрыше, что вас просто ненавидят. И проклинают. Так, для сведения, если вы, уроды, об этом не знали.
ПыСы: Настоящие (независимые) профсоюзы находятся в Европе. Там это не по разнарядке организуется, а в качестве отпора трудового коллектива от беспредела работодателя.
democ 19 июня 2018 | 16:35
На чьи шиши эти "независимые" существуют? Только наводят тень на плетень, а толку на самом деле никакого нет. Везде, где только можно идёт наступление на права россиян - на производстве, в бизнесе, а у них всё в ажуре. Такие же ряженые как и казаки, только косят под защитников трудящихся. А самое главное - само слово "независимые" испохабили.
vsenipachem 19 июня 2018 | 16:42
Про профсоюзы даже анекдоты уже не сочиняют.. А вот и повод