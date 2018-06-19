Деятели российской культуры просят Владимира Путина помиловать украинского режиссера Олега Сенцова
Обращение подписали, в частности, Чулпан Хаматова, Юрий Норштейн, Андрей Звягинцев, Ксения Собчак. Владимир Познер, а также режиссер Константин Бронзит. Он сказал «Эху Москвы», что приговор Сенцову выглядит несоразмерно даже официальному обвинению.
Сенцов был осужден на 20 лет по обвинению в создании террористического сообщества в Крыму. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком округе. Более месяца назад Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.
Кстати, сегодня в Кремле сказали, что знают об обращении деятелей культуры. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отметим, что в защиту Олега Сенцова выступают не только российские деятели культуры, но и западные.
Комментарии23
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
noxepy_7_40_ 19 июня 2018 | 16:04
Ахааа! Очередной раунд игры "найди русского"))))
liquidsky__ 19 июня 2018 | 16:07
Не дать сдохнуть, но кормить насильно максимально унизительным и болезненным способом. Пусть другим наука будет.
kindman_a 19 июня 2018 | 16:13
А чё там Сереженька Безруков или, там, Дима Певцов с Сашей Калягиным притихли - не слышно их голосов, а?
antimalin 19 июня 2018 | 16:19
Во-первых,
Никаких помилований террористу Сенцову.
Во-вторых,
Он не голодает.
kottigr1 19 июня 2018 | 16:23
antimalin: Никаких помилований террористу Сенцову.
-----------------------------------------------------------------
Да-да.. Причем этот журналист стал террористом по приговору суда Четвертого Рейха..
dekadik 19 июня 2018 | 16:23
kindman_a: это не их формат...
blahovdav 19 июня 2018 | 16:18
liquidsky__: Не дать сдохнуть, но кормить насильно максимально унизительным и болезненным способом. Пусть другим наука будет.\\\\ Свинопуты, надеюсь хрюкать не будут, когда плешивого крыса будут кормить неестественным способом-черенок в дупу?? Или захарченко с остальными путлеровскими ублюдками???
koshkaedu 19 июня 2018 | 16:14
noxepy_7_40_: Меня тоже удивило: титульные не подписывают: СКРЕПЫ, понимаешь ли. Не позволяют. И духовность мешает.
noxepy_7_40_ 19 июня 2018 | 16:16
koshkaedu: Нет, не так. Какой смысл русским вписываться за украинского террориста, который хотел убивать русских?
kottigr1 19 июня 2018 | 16:20
noxepy_7_40_: Какой смысл русским вписываться за украинского террориста, который хотел убивать русских?
------------------------------------------------------------------------
Действительно это бессмысленно, если Герои нынешней России русским с 16-ти лет головы отрезают..
maya11 19 июня 2018 | 16:32
koshkaedu: Они не титульные, они всего боятся, всегда с мокрыми трусами. Посмотрите в какое ничтожество превратился Кириенко? Они и сами понимают, что являются ублюдками и ничтожеством. Да, не просто достаются большие деньги, но и не за дешево: и за совесть, и за ничтожность, и за предательства, ну и за всегда мокрые трусы.
ujdyjgjkmcrfz_vjnz 19 июня 2018 | 16:10
А в защиту Бута с Ерошенко, сидящих по подложным документам в концлагерях США, или же в защиту Вышинского сидящего в казематах Украины данные подписанты когда будут петиции посылать президентам США и Украины?
zor 19 июня 2018 | 16:14
ujdyjgjkmcrfz_vjnz: Да-а,срезал так срезал!
Так говоришь, Бут и Ярошенко в казематах буржуинских томятся?
opiatnovyi63 19 июня 2018 | 16:17
ujdyjgjkmcrfz_vjnz: В США и даже в Украине есть система независимых судов,что н скажешь о России,где суды стали приложением к воровской власти!
antimalin 19 июня 2018 | 16:32
opiatnovyi63: ...суды стали приложением к воровской власти!
/////////////////
В точности про нынешнюю преступную коррумпированную украинскую власть Петро-Мальдивы-офшорника
ematveev 19 июня 2018 | 16:10
Собчак - деятель культуры?!?
Тогда уж и Навальный - юрист...
kindman_a 19 июня 2018 | 16:17
Тогда уж и ematveev - порядочный человек...
benny_point 19 июня 2018 | 16:18
ematveev: А ещё Венедиков со Свиньидзе историки и писатели известные во всём мире!
andy66 19 июня 2018 | 16:12
набольшее удовольствие подзаборные гопники получают, когда им удается уважаемых и известных людей упрашивать его вести себя по-человечески... а он пританцовывает и сверкает фиксой - а что вы мне лохи, сделаете?
Это мечта всей его жизни - чтобы люди которым он в подметки не годится упрашивали его и зависели от него...
vasya_von_smetankin 19 июня 2018 | 16:14
Не царское это дело - миловать невиновных.
Только сажать.
rips4 19 июня 2018 | 16:20
Ну так они сами с удовольствием взрывали бы русских ,желающих жить в России... Так что сенцов,басаев, им конечно близки по духу.
poluputing 19 июня 2018 | 16:26
rips4: русские из Украины с нормальным образовательным цензом в такой жуткой , черносотенной, агрессивно сосущей вместе стоя в позе зю, рассеей ,ничего общего иметь не хотят
wldmr 19 июня 2018 | 16:53
1. "По подозрению" его арестовали. Если осуждение состоялось, значит, вина была доказана, и "по подозрению" становится "за".
2. Почему-то во всех сообщениях закавычиваются "крымские террористы". Как бы, пишущие вопреки решению суда уверены, что никаких промайданных террористов не существует в природе. А ведь точнее было бы закавычивать слово "режиссёр" в применении к осуждённому.
3. Взрывчатка - это очень опасный способ протеста. Даже за попытку применения её в этих целях следует наказывать очень строго.
4. В обращении можно было бы кое-что и опустить без ущерба для смысла, но совершенно необходимо было добавить: "Мы ручаемся за дальнейшее нетеррористическое поведение Сенцова и в случае нашей ошибки в этом готовы принять ответственность в том объёме, что сейчас применена к нему".
Вот это можно было бы обсудить.
Этих бы деятелей культуры да в 93-й год, когда другие деятели подписывали кровожадные обращения к Ельцину.