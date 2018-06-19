Деятели российской культуры просят Владимира Путина помиловать украинского режиссера Олега Сенцова

Обращение подписали, в частности, Чулпан Хаматова, Юрий Норштейн, Андрей Звягинцев, Ксения Собчак. Владимир Познер, а также режиссер Константин Бронзит. Он сказал «Эху Москвы», что приговор Сенцову выглядит несоразмерно даже официальному обвинению.

Сенцов был осужден на 20 лет по обвинению в создании террористического сообщества в Крыму. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком округе. Более месяца назад Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.

Кстати, сегодня в Кремле сказали, что знают об обращении деятелей культуры. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отметим, что в защиту Олега Сенцова выступают не только российские деятели культуры, но и западные.