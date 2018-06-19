Z Архив новостей новости
5 23 6 1969
Эксклюзив Эха 16:00, 19 июня 2018

Деятели российской культуры просят Владимира Путина помиловать украинского режиссера Олега Сенцова

Обращение подписали, в частности, Чулпан Хаматова, Юрий Норштейн, Андрей Звягинцев, Ксения Собчак. Владимир Познер, а также режиссер Константин Бронзит. Он сказал «Эху Москвы», что приговор Сенцову выглядит несоразмерно даже официальному обвинению.

Сенцов был осужден на 20 лет по обвинению в создании террористического сообщества в Крыму. Он отбывает наказание в  колонии в  Ямало-Ненецком округе. Более месяца назад Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.

Кстати, сегодня в Кремле сказали, что знают об обращении деятелей культуры. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отметим, что в защиту Олега Сенцова выступают не только российские деятели культуры, но и западные.

Комментарии

23

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

noxepy_7_40_ 19 июня 2018 | 16:04

Ахааа! Очередной раунд игры "найди русского"))))

liquidsky__ 19 июня 2018 | 16:07

Не дать сдохнуть, но кормить насильно максимально унизительным и болезненным способом. Пусть другим наука будет.

kindman_a 19 июня 2018 | 16:13

А чё там Сереженька Безруков или, там, Дима Певцов с Сашей Калягиным притихли - не слышно их голосов, а?

antimalin 19 июня 2018 | 16:19

Во-первых,
Никаких помилований террористу Сенцову.

Во-вторых,
Он не голодает.

kottigr1 19 июня 2018 | 16:23

antimalin: Никаких помилований террористу Сенцову.
-----------------------------------------------------------------
Да-да.. Причем этот журналист стал террористом по приговору суда Четвертого Рейха..

dekadik 19 июня 2018 | 16:23

kindman_a: это не их формат...

blahovdav 19 июня 2018 | 16:18

liquidsky__: Не дать сдохнуть, но кормить насильно максимально унизительным и болезненным способом. Пусть другим наука будет.\\\\ Свинопуты, надеюсь хрюкать не будут, когда плешивого крыса будут кормить неестественным способом-черенок в дупу?? Или захарченко с остальными путлеровскими ублюдками???

koshkaedu 19 июня 2018 | 16:14

noxepy_7_40_: Меня тоже удивило: титульные не подписывают: СКРЕПЫ, понимаешь ли. Не позволяют. И духовность мешает.

noxepy_7_40_ 19 июня 2018 | 16:16

koshkaedu: Нет, не так. Какой смысл русским вписываться за украинского террориста, который хотел убивать русских?

kottigr1 19 июня 2018 | 16:20

noxepy_7_40_: Какой смысл русским вписываться за украинского террориста, который хотел убивать русских?
------------------------------------------------------------------------
Действительно это бессмысленно, если Герои нынешней России русским с 16-ти лет головы отрезают..

maya11 19 июня 2018 | 16:32

koshkaedu: Они не титульные, они всего боятся, всегда с мокрыми трусами. Посмотрите в какое ничтожество превратился Кириенко? Они и сами понимают, что являются ублюдками и ничтожеством. Да, не просто достаются большие деньги, но и не за дешево: и за совесть, и за ничтожность, и за предательства, ну и за всегда мокрые трусы.

(комментарий скрыт)

ujdyjgjkmcrfz_vjnz 19 июня 2018 | 16:10

А в защиту Бута с Ерошенко, сидящих по подложным документам в концлагерях США, или же в защиту Вышинского сидящего в казематах Украины данные подписанты когда будут петиции посылать президентам США и Украины?

zor 19 июня 2018 | 16:14

ujdyjgjkmcrfz_vjnz: Да-а,срезал так срезал!
Так говоришь, Бут и Ярошенко в казематах буржуинских томятся?

opiatnovyi63 19 июня 2018 | 16:17

ujdyjgjkmcrfz_vjnz: В США и даже в Украине есть система независимых судов,что н скажешь о России,где суды стали приложением к воровской власти!

antimalin 19 июня 2018 | 16:32

opiatnovyi63: ...суды стали приложением к воровской власти!
/////////////////

В точности про нынешнюю преступную коррумпированную украинскую власть Петро-Мальдивы-офшорника

ematveev 19 июня 2018 | 16:10

Собчак - деятель культуры?!?
Тогда уж и Навальный - юрист...

kindman_a 19 июня 2018 | 16:17

Тогда уж и ematveev - порядочный человек...

benny_point 19 июня 2018 | 16:18

ematveev: А ещё Венедиков со Свиньидзе историки и писатели известные во всём мире!

(комментарий скрыт)

andy66 19 июня 2018 | 16:12

набольшее удовольствие подзаборные гопники получают, когда им удается уважаемых и известных людей упрашивать его вести себя по-человечески... а он пританцовывает и сверкает фиксой - а что вы мне лохи, сделаете?

Это мечта всей его жизни - чтобы люди которым он в подметки не годится упрашивали его и зависели от него...

vasya_von_smetankin 19 июня 2018 | 16:14

Не царское это дело - миловать невиновных.
Только сажать.

rips4 19 июня 2018 | 16:20

Ну так они сами с удовольствием взрывали бы русских ,желающих жить в России... Так что сенцов,басаев, им конечно близки по духу.

poluputing 19 июня 2018 | 16:26

rips4: русские из Украины с нормальным образовательным цензом в такой жуткой , черносотенной, агрессивно сосущей вместе стоя в позе зю, рассеей ,ничего общего иметь не хотят

wldmr 19 июня 2018 | 16:53

1. "По подозрению" его арестовали. Если осуждение состоялось, значит, вина была доказана, и "по подозрению" становится "за".
2. Почему-то во всех сообщениях закавычиваются "крымские террористы". Как бы, пишущие вопреки решению суда уверены, что никаких промайданных террористов не существует в природе. А ведь точнее было бы закавычивать слово "режиссёр" в применении к осуждённому.
3. Взрывчатка - это очень опасный способ протеста. Даже за попытку применения её в этих целях следует наказывать очень строго.
4. В обращении можно было бы кое-что и опустить без ущерба для смысла, но совершенно необходимо было добавить: "Мы ручаемся за дальнейшее нетеррористическое поведение Сенцова и в случае нашей ошибки в этом готовы принять ответственность в том объёме, что сейчас применена к нему".
Вот это можно было бы обсудить.

Этих бы деятелей культуры да в 93-й год, когда другие деятели подписывали кровожадные обращения к Ельцину.

Самое обсуждаемое

Блоги

Посольство РФ в США: Не могут быть террористы «плохими» в США и «хорошими» — в России Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет…

5 144 6 9904 09:30
Kрф, сша, терроризм, политика, события
Блоги

Суд в Иркутске постановил не сносить памятник адмиралу Колчаку По мнению истцов, памятников достойны только люди с безупречной репутацией, а Колчак таковым не является…

5 181 6 14137 16.06
Kиркутск, памятники, история, фото, суды, общество, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Мне в Украине очень многое нравится и очень многое меня отвращает. Ужасает…

5 294 6 29018 15.06
#слушать 01:45:37 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Новости

51 процент россиян хотели бы видеть Владимира путина на посту президента после 2024 года Противоположного мнения придерживаются 27 процентов респондентов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опрос Левада-Центра…

5 92 6 10401
Блоги

Кусок эфира

Марьяна Наумова: Вы вообще не увидите разницы между Москвой и Донецком Там есть все признаки отдельного государства, там есть границы, там органы, там есть правительство, которое избрал народ…

5 152 6 18163 14.06
Kдонецк, политика, украина, эфиры, мнения
Блоги

Российское консульство в Одессе закидали «кровавыми мячами» В руках участники пикета держали красно-черные плакаты на тему чемпионата мира по футболу, который проходит в России…

5 190 6 23292 17.06
Kукраина, рф, акции, фото, политика, события
Новости

Алексей Навальный и Сергей Удальцов готовят протестные акции против пенсионной реформы Политики и их соратники уже направили заявки на согласование местным властям…

5 89 6 10972
Блоги

Анастасия Федоренчик блогер, журналист

Повысить нельзя отменить Другой вопрос, что пенсия — это святая корова, оберегаемая со времен почтальона Печкина, который, как мы помним, только «жить начинал». И любая попытка её зарезать должна вызывать противодействие левых сил, дестабилизировать ситуацию и вообще лодку качать…

5 88 6 11030 15.06
Kпенсии, правительство, общество, мнения
Новости

В Совете Федерации не поддержали инициативу о приравнивании зарплат депутатов и сенаторов к средним по стране Ранее отрицательный отзыв на законопроект дали в правительстве…

5 42 6 5244
Голосование
Повышение пенсионного возраста для вас хорошая новость?
5 59 6 7504 18.06
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

+ Полицейские вломились в офис «Открытой России» во Владивостоке Полицейские вломились в офис «Открытой России» во Владивостоке Один Владивосток — город нормальных людей, которые с удовольствием принимаю гостей, и другой Владивосток — полицейских, которые забыли человеческий облик…

5 109 6 14011 13.06
8читать ;смотреть
Kобщество, политика, видео, мнения
Интервью A-Team

Марьяна Наумова гость: Марьяна Наумова многократная чемпионка мира по пауэрлифтингу

Путин – очень удобный человек, если нам надо всех собрать вместе, мы такие классные патриоты, у нас есть Путин, у нас новый президент. Если у нас уж есть общий враг, это тоже Путин…

5 116 6 17455 13.06
#слушать 48:41 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Повышение пенсионного возраста — самое настоящее преступление Повышение пенсионного возраста — самое настоящее преступление Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем…

5 288 6 37859 11:19
8читать ;смотреть
Kфинансы, рф, законы, видео, протесты, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Один день возрожденного Арканара Тем временем продолжает голодать Олег Сенцов. Зато выиграли у Саудовской Аравии в футбол. И гром реляций об этой победе заслоняет в сознании подавляющего большинства россиян все, перечисленное выше…

5 109 6 14408 15.06
Kполитика, рф, общество, футбол, чм-2018, мнения
Блоги

Фото дня

Россия – Саудовская Аравия 5:0 В компенсированное время второго тайма Черышев оформил дубль…

5 203 6 26884 14.06
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, события
Блоги

«Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас» Обращение к Президенту Российской Федерации…

5 152 6 19933 13:14
Kсенцов, путин, события

Популярное за неделю

Новости

Алексей Навальный объявил о проведении 1 июля акции протеста против повышения пенсионного возраста Уведомление поданы в 20 городах, где не проходят матчи Чемпионата мира по футболу…

5 38 6 15863
Интервью Интервью

Евгений Чичваркин гость: Евгений Чичваркин бизнесмен, инвестор «Hedonism Wines»

Я не хаю Россию, я Россию очень люблю. Я считаю, что бандиты, которые у власти, не имеют никакого отношения вообще к нашей стране. Они просто всё портят и срывают чужие яблоки…

5 86 6 122101 13.06
#слушать 45:22 8читать ;смотреть $скачать 10.4 МБ
Kобщество, экономика, политика, рф, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Для вас Станислав Говорухин в первую очередь…
5 0 6 12720 14.06
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Впереди отставка Правительства и Путина. Не справились Реальны ли протесты россиян против предложенной пенсионной реформы? Уверен, что да, не хватает последней капли. Тот, кто организует митинг против правительственных безобразий, тот соберёт под своим крылом миллионы людей…

5 468 6 575911 18.06
Kпенсии, рф, власть, экономика, общество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Говорить о Собчаке, стерилизовав его фигуру от огромного и всесильного влияния петербургской мафии — это такая же глупость, как пытаться объяснить работу швейной машинки цветом нити…

5 129 6 188951 18.06
8читать ;смотреть
Kсобчак, кино, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7064269
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3537179

Сегодня в эфире