Колумбия сравняла счет 1:1 в матче с Японией на Чемпионате мира по футболу
На 39-ой минуте гол забил Хуан Кинтеро. Ранее на 6-ой минуте гол забил Синдзи Кагава. Сейчас закончился первый тайм.
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На 39-ой минуте гол забил Хуан Кинтеро. Ранее на 6-ой минуте гол забил Синдзи Кагава. Сейчас закончился первый тайм.
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