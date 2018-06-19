На Чемпионате мира по футболу Япония ведет 1:0 у Колумбии

Встреча проходит в Саранске. В этот российский город приехала принцесса Японии Хисако Такамадо – она является почетным председателем Национальной ассоциации футбола.

Позже сегодня в Москве встретятся команды Польши и Сенегала, в 21 час в Санкт-Петербурге начнется матч Россия-Египет.

Мохаммед Салах, скорее всего, примет участие в матче, — говорил ранее главный тренер сборной Египта Эктор Купер

Мохаммед Салах играет за «Ливерпуль». В этом сезоне он забил уже более 30 голов в Премьер-лиге и 10 – в Лиге чемпионов.