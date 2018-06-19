В Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга приставы напали на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля и обвинили его в неисполнении их распоряжений. Это произошло после заседания по продлению ареста фигуранту «пензенского дела» Виктору Филинкову, рассказал «Эху Москвы» сам Френкель.

Он добавил, что в акции поддержки Филинкова не участвовал и ничего не выкрикивал, а лишь исполнял свои журналистские обязанности.