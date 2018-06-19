В Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга приставы напали на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля
В Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга приставы напали на корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля и обвинили его в неисполнении их распоряжений. Это произошло после заседания по продлению ареста фигуранту «пензенского дела» Виктору Филинкову, рассказал «Эху Москвы» сам Френкель.
Он добавил, что в акции поддержки Филинкова не участвовал и ничего не выкрикивал, а лишь исполнял свои журналистские обязанности.
Комментарии9
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vasyakirin 19 июня 2018 | 15:34
распорядились за бутылкой сбегать, а он не исполнил...
balamuto 19 июня 2018 | 15:39
Срочно приставам вколите укол против бешенства. Чтобы приставы не приставали)))
rom8883 19 июня 2018 | 16:03
Неисполнение НЕЗАКОННЫХ распоряжений.
ujdyjgjkmcrfz_vjnz 19 июня 2018 | 16:03
Ага прям напали, повали на землю заломали белы ручки, выдали дюлей и увезли в неизвестном направлении в дзержинский отдел полиции. Прям какой-то борец с несправедливостью в кровавом путинском государстве! Однако врать таким мелочным людишкам не привыкать, им за враньё денюжку хорошую платят их хозяева из-за бугра.
poluputing 19 июня 2018 | 16:10
ujdyjgjkmcrfz_vjnz: во-во, вы с приставами и без "ату его" с удовольствием завалите носатого очкарика, новые черносотенцы россорейха
liquidsky__ 19 июня 2018 | 16:15
ujdyjgjkmcrfz_vjnz: Он то надеялся что и надругаются, но не прокатило )
poluputing 19 июня 2018 | 16:21
liquidsky__: не приписывайте извечную мечту сосущих вместе мокшанцев нормальным людям
liquidsky__ 19 июня 2018 | 16:39
poluputing: Нету среди ваших нормальных людей, там и людей то почти нет.
prusol 19 июня 2018 | 16:17
А что значит "напали"?