Лидер СР Миронов не видит оснований поддерживать представление Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности Белоусова
Лидер «Справедливой России Сергей Миронов не видит оснований поддерживать представление Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности депутата от фракции Вадима Белоусова. Он сказал, что уже ознакомился с материалами надзорного ведомства и им не доверяет.
В отношении Белоусова возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют незаконные действия коррупционного характера в период с 2010 года по 2014.
Комментарии8
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prusol 19 июня 2018 | 15:35
Лидер должен защищать членов своей партии.
yralez 19 июня 2018 | 15:35
А в отношении сотней тысяч, посаженных за курицу или булку хлеба, доверяет ?
racerx 19 июня 2018 | 15:39
Миронов, не мельтеши. Народ требует зрелищ! Вся ваша кодла одним миром мазана. Сегодня ты вылизывашь плешивому задницу до блеска, а завтра тебя садят в тюрячку, потому что у стерха есть более приближенные персоны, которые не прочь поживиться за твой счет, таким образом восстановив все свои финансовые потери. Путинский "илитный" дарвинизм, епт!
countzero 19 июня 2018 | 15:41
Раз Белоусов депутат, то скорее всего все обвинения в его адрес еще и занижены. На этих депутатах клеймо негде ставить.
democ 19 июня 2018 | 15:43
И Миронова, и всех остальных, кто рядом с ним сидит и "думу" думает протирая штаны, надо лишать неприкосновенности. И судей, и прокуроров - всех. Всё равно, для настоящих бандитов "неприкосновенных" не бывает... А для борьбы с коррупцией она помеха.
grishakras 19 июня 2018 | 15:58
Поротый прилюдно " лидер" , что то там заявляет.
rom8883 19 июня 2018 | 16:01
Недоверие к делу не пришьёшь. Надо конкретно указать где прокуратура врёт.
spitac 19 июня 2018 | 16:20
Миронов не доверяет нашим "органам"? Которые не могут ошибаться. Да он либерал!