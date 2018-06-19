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15:30, 19 июня 2018

Лидер СР Миронов не видит оснований поддерживать представление Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности Белоусова

Лидер «Справедливой России Сергей Миронов не видит оснований поддерживать представление Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности депутата от фракции Вадима Белоусова. Он сказал, что уже ознакомился с материалами надзорного ведомства и им не доверяет.

В отношении Белоусова возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют незаконные действия коррупционного характера в период с  2010 года по 2014.

Комментарии

8

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prusol 19 июня 2018 | 15:35

Лидер должен защищать членов своей партии.

yralez 19 июня 2018 | 15:35

А в отношении сотней тысяч, посаженных за курицу или булку хлеба, доверяет ?

racerx 19 июня 2018 | 15:39

Миронов, не мельтеши. Народ требует зрелищ! Вся ваша кодла одним миром мазана. Сегодня ты вылизывашь плешивому задницу до блеска, а завтра тебя садят в тюрячку, потому что у стерха есть более приближенные персоны, которые не прочь поживиться за твой счет, таким образом восстановив все свои финансовые потери. Путинский "илитный" дарвинизм, епт!

countzero 19 июня 2018 | 15:41

Раз Белоусов депутат, то скорее всего все обвинения в его адрес еще и занижены. На этих депутатах клеймо негде ставить.

democ 19 июня 2018 | 15:43

И Миронова, и всех остальных, кто рядом с ним сидит и "думу" думает протирая штаны, надо лишать неприкосновенности. И судей, и прокуроров - всех. Всё равно, для настоящих бандитов "неприкосновенных" не бывает... А для борьбы с коррупцией она помеха.

grishakras 19 июня 2018 | 15:58

Поротый прилюдно " лидер" , что то там заявляет.

rom8883 19 июня 2018 | 16:01

Недоверие к делу не пришьёшь. Надо конкретно указать где прокуратура врёт.

spitac 19 июня 2018 | 16:20

Миронов не доверяет нашим "органам"? Которые не могут ошибаться. Да он либерал!

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