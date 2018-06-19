Лидер СР Миронов не видит оснований поддерживать представление Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности Белоусова

Лидер «Справедливой России Сергей Миронов не видит оснований поддерживать представление Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности депутата от фракции Вадима Белоусова. Он сказал, что уже ознакомился с материалами надзорного ведомства и им не доверяет.

В отношении Белоусова возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют незаконные действия коррупционного характера в период с 2010 года по 2014.