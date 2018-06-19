Вдова Александра Литвиненко и его друг Александр Гольдфарб намерены подать иски о клевете к российским телеканалам – Первому и АР-Ти. Об этом сообщает Радио Свобода.

Истцы недовольны передачами, которые были посвящены отравлению Сергея и Юлии Скрипаль – тогда часто вспоминали дело Литвиненко. В некоторых репортажах утверждалось, что Гольдфарб отравил Литвиненко по заданию ЦРУ, а марина Литвиненко якобы давала ложные показания на слушаниях в суде.