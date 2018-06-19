Вдова Александра Литвиненко и его друг Александр Гольдфарб намерены подать иски о клевете к российским телеканалам
Вдова Александра Литвиненко и его друг Александр Гольдфарб намерены подать иски о клевете к российским телеканалам – Первому и АР-Ти. Об этом сообщает Радио Свобода.
Истцы недовольны передачами, которые были посвящены отравлению Сергея и Юлии Скрипаль – тогда часто вспоминали дело Литвиненко. В некоторых репортажах утверждалось, что Гольдфарб отравил Литвиненко по заданию ЦРУ, а марина Литвиненко якобы давала ложные показания на слушаниях в суде.
Комментарии16
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noxepy_7_40_ 19 июня 2018 | 15:37
Кто только не имел вдову. ФСБ, МИ-6, Березовский с его Атоллом, а теперь ещё и ЦРУ. Клейма уже негде ставить. Жаль, с одной стороны, но с другой, она это сама выбрала. Пользуют беднягу и в хвост и в гриву.
mc_murphy101 19 июня 2018 | 15:39
Вдова Александра Литвиненко и его друг Александр Гольдфарб намерены подать иски о клевете к российским телеканалам...
Нужна детективщица Джессика Флетчер, чтобы она разоблачила лихую парочку М.Литвиненко и А.Гольдфарба.
liquidsky__ 19 июня 2018 | 15:58
Поиздержались предатели, хотят бабла, а мелкобритам они уже бесполезны.
maverick60089 19 июня 2018 | 16:27
liquidsky__: Так это вы, путинские, предатели и мерзавцэ
tom_tom 19 июня 2018 | 15:38
Итоги 18 летнего "вставая с колен"
1 Четыре никому не нужные войны
2 Фантастические хищения бюджетных средств
3 Массовое бегство капиталов,инвестиций и мозгов
4 Всемирные санкции и изоляция
5 Пропаганда церковного мракобесия и милитаризма
6 Убийство малого бизнеса
7 Развал страны...
noxepy_7_40_ 19 июня 2018 | 15:42
tom_tom: Вот это ещё забыл. Свежак.
На Украине смертность вдвое превысила рождаемость
Государственная служба статистики Украины опубликовала данные по демографической ситуации в стране за первые четыре месяца 2018 года. Результаты исследования размещены на сайте ведомства.
kottigr1 19 июня 2018 | 15:48
noxepy_7_40_:
Пожары? Воровство? Разруха?
Не нужно про Россию этих лишних слов.
Давайте за дидов "Боярышник" накатим
И глянем, что там у хохлов!
noxepy_7_40_ 19 июня 2018 | 15:51
kottigr1: Точно, давайте глянем быстрее. А то скоро смотреть не на что будет))
kottigr1 19 июня 2018 | 15:54
noxepy_7_40_:
Её вода почти накрыла,
Но вдруг, не тратя лишних слов,
Муму Герасима спросила:
"Хозяин, чё там у хохлов?"
mystar 19 июня 2018 | 15:49
tom_tom: Иди закинься планчиком. 7 раз по пунктам твоей истерики.
cosmo_ 19 июня 2018 | 15:51
tom_tom:
Отчего же 18 - там 23 года было.... Ты чет перепутал...
shpuntik63 19 июня 2018 | 15:56
tom_tom: да украина, как государство, не состоялось, тут ты прав
hastings 19 июня 2018 | 15:40
Вам не выдержать правды!
svirepyi_gary 19 июня 2018 | 15:50
А вдова генерала Льва Рохлина когда наконец подаст в суд на организатора убийства её супруга?
Он ведь на утро после убийства был назначен директором ФСБ за успешно проведённую операцию.
prusol 19 июня 2018 | 16:03
Это история без конца.
vincenttt 19 июня 2018 | 16:05
Иски к путинским пропагандонам и гэбистской холуйне типа прошмандовки симоньян?!...Ох, как это правильно!!..