На Чемпионате мира по футболу начинается матч сборных Колумбии и Японии

Встреча проходит в Саранске. В этот российский город приехала принцесса Японии Хисако Такамадо – она является почетным председателем Национальной ассоциации футбола.

Позже сегодня в Москве встретятся команды Польши и Сенегала, в 21 час в Санкт-Петербурге начнется матч Россия-Египет.