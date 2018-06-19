На Чемпионате мира по футболу начинается матч сборных Колумбии и Японии
Встреча проходит в Саранске. В этот российский город приехала принцесса Японии Хисако Такамадо – она является почетным председателем Национальной ассоциации футбола.
Позже сегодня в Москве встретятся команды Польши и Сенегала, в 21 час в Санкт-Петербурге начнется матч Россия-Египет.
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