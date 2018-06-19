Сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет переговоры c президентом Франции Эммануэлем Макроном

Встреча состоится в гостевом дворце германского правительства Мезеберг недалеко от Берлина.

Меркель и Макрон собираются представить к обсуждению пакет реформ Евросоюза, который готовился на протяжении нескольких месяцев. Накануне встречи официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт предупредил, что не стоит связывать с ней больших ожиданий. Канцлер ФРГ и президент Франции лишь попытаются озвучить совместные предложения по внешней и оборонной политике Евросоюза, его концепцию безопасности и план по урегулированию миграционных потоков. В этом лидеры двух стран почти единодушны. Проблемной считается реформа еврозоны и экономическая политика. Параллельно встрече Меркель и Макрона будут проводится переговоры на министерском уровне.

Меркель находится под давлением внутри правительства ФРГ из-за противоречий в партийном блоке ХДС/ХСС, который она возглавляет. Председатель партии ХСС Хорст Зеехофер, он же бывший премьер-министр земли Бавария и нынешний министр внутренних дел ФРГ, угрожает единоличными шагами в вопросе приема беженцев. Канцлер настаивает на соблюдении европейских договоров и обсуждении проблемы миграции на уровне Евросоюза. Единоличные шаги будут означать нарушение его основных директив и обречены на провал.

Вчера Ангела Меркель провела переговоры по этой теме с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Общеевропейский план по приему беженцев будет обсуждаться на встрече глав государств и правительств Евросоюза в конце недели.