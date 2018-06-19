Дмитрий Песков: Олег Сенцов должен сам инициировать решение вопроса о помиловании

Украинский режиссер Олег Сенцов должен сам инициировать решение вопроса о помиловании, никакой общественный резонанс не способен повлиять на этот процесс, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что в администрации президента видели сообщения СМИ об обращении деятелей культуры в адрес главы государства. Его подписали, в частности, Чулпан Хаматова, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский, Ксения Собчак и Владимир Познер. Они просят президента помиловать Сенцова.

Напомним, украинский режиссер был осужден в России на 20 лет. Его признали виновным в создании террористического сообщества.