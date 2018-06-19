Дмитрий Песков: Олег Сенцов должен сам инициировать решение вопроса о помиловании
Украинский режиссер Олег Сенцов должен сам инициировать решение вопроса о помиловании, никакой общественный резонанс не способен повлиять на этот процесс, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что в администрации президента видели сообщения СМИ об обращении деятелей культуры в адрес главы государства. Его подписали, в частности, Чулпан Хаматова, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский, Ксения Собчак и Владимир Познер. Они просят президента помиловать Сенцова.
Напомним, украинский режиссер был осужден в России на 20 лет. Его признали виновным в создании террористического сообщества.
Комментарии36
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vasyakirin 19 июня 2018 | 15:06
Если он не при делах, при чем тут помилование?
opiatnovyi63 19 июня 2018 | 15:28
vasyakirin: В России отсутствует суд и вообще правосудие! В России так называемые суды управляются из Кремля и являются абсолютно ручными.
luger_max_otto 19 июня 2018 | 15:32
Это очередная ахинея путинской лавочки- "поцелуй злодею ручку".
ostapbey 19 июня 2018 | 15:35
vasyakirin: двадцать лет тюрьмы за отказ принять российское гражданство??
Вот и пойми русское правосудие с государственным устройством после этого исторического факта..
Даже..ю
ostapbey 19 июня 2018 | 15:38
Так выходит по юрыдическому факту, что русские суды начнут расстреливать граждан других государств..за преступления, совершённые ими ДО своего рождения??
Дежа вю...
varangian2011 19 июня 2018 | 15:56
vasyakirin: Cенцов конечно виноват, виноват в том, что он безумный русофоб. Хотя это наверное не вина, а диагноз. Таких людей нужно лечить, а не сажать на 20 лет, приравнивая к террористам.
petrovich_spb 19 июня 2018 | 16:23
varangian2011:
Для начала приравняйте у себя коммунизм к фашизму.
mikhail_spb_ 19 июня 2018 | 15:07
Когда уже сам пескоструй загремит котелком по зонам?
За своё антироссийское враньё.
Вот тогда пусть сам из зоны и инициирует "решение вопроса о помиловании"
apels 19 июня 2018 | 15:16
Ничего он не должен! Он требует, причем не за себя. А вот России будет лучше, если он не умрет в заключении.
noxepy_7_40_ 19 июня 2018 | 15:17
apels: Дурик, он поправился на 2 килограмма))))
opiatnovyi63 19 июня 2018 | 15:30
noxepy_7_40_: откуда деза?
noxepy_7_40_ 19 июня 2018 | 15:31
opiatnovyi63: Гугл за неуплату отключили?
basel812 19 июня 2018 | 15:16
Никакой общественный резонанс не способен повлиять на этот людоедский режим.
Олег Сенцов никого не просил о Российском гражданстве. Жил в своей стране.
А однажды, в его дом вломился "русский мир". Назначил гражданином и как
гражданина осудил. О чём Олег просить то должен?
greeg1 19 июня 2018 | 15:20
Ну Димон ты и каналья. Хочешь чтобы изнасилованная попросила у насильника прощение за причиненные ему неудобства? Уймись глупыш. Дело может кончится ещё одним законом Магнитского с многомиллионным иском.
fresh_breeze 19 июня 2018 | 15:22
"Напомним, украинский режиссер был осужден в России на 20 лет. "
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Вы забыли, а берётесь напоминать другим. В России на 20 лет был осуждён не украинский режиссёр, а террорист; к тому же, успевший стать российским гражданином.
piterjanis 19 июня 2018 | 15:42
fresh_breeze: это как Надя-летчица.
ostapbey 19 июня 2018 | 15:43
piterjanis: а не как Вова -завклуб??
Даже?
kottigr1 19 июня 2018 | 15:52
fresh_breeze: В России на 20 лет был осуждён не украинский режиссёр, а террорист..
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Да-да.. Причем этот журналист стал террористом по приговору суда Четвертого Рейха..
yralez 19 июня 2018 | 15:22
Он и сам себя измордовал, дело сфабриковал и посадил.
vblack 19 июня 2018 | 15:24
Уже было. В истории с Ходорковским.
prusol 19 июня 2018 | 15:28
Это так должно быть в идеальной схеме: следствие проведено объективно с учётом презумпции невиновности, вина доказана, суд независимый, состязательность сторон соблюдена, наказание соразмерно совершённому преступлению. Вот тогда осуждённый может инициировать вопрос о помиловании.
gregor 19 июня 2018 | 15:33
Он должен признаться , что за секунду стал русским ,а не украинцем ,которым был всю жизнь ,и признаться ,что копал туннель из Крыма в Кремль московский , навредить Путину .
Вот признается во всём этом маразме ,тогда Песков от имени Кремля ,подумает , что дальше делать и как издеваться над человеком .
sbk 19 июня 2018 | 15:37
Так он вины не признаЕт.
О чем речь?
mi_62 19 июня 2018 | 15:40
на колени и ползком, не поднимая головы...
ppvngavr 19 июня 2018 | 15:41
Этот ответ Кремля на обращение известных людей поражает своим цинизмом. Очевидно, что руководящая группа решила идти напролом как в вопросе с Сенцовым, так и в проблеме с Украиной, так и по повышению пенсионного возраста. Что же, таковы плоды выбора российского народа на думских выборах в сентябре 2016 года, закрепленных результатом президентских выборов в марте 2018 года. Читайте об этом в публикации "Россия 2018 выбирает неосталинизм":
http://www.proza.ru/2018/04/16/390
trans 19 июня 2018 | 15:44
Достал этот Письков.
Если уж дед Щукарь уселся в президентское кресло на всю оставшуюся жизнь, то хотя бы эти рожи типа Пескова менял. А то уже блевать манит от одного его вида.
democ 19 июня 2018 | 15:48
Если человек считает что он невиновен, о каком помиловании он должен просить?! Нет, он должен по определению Писькова встать на колени, унизиться.
prusol 19 июня 2018 | 15:50
Это только в случае, если он сам признал свою вину и вина эта доказана должным образом.
hz6691 19 июня 2018 | 15:50
Ничего он не должен в соотвествии с росси!
hz6691 19 июня 2018 | 15:52
hz6691: Ничего он не должен в соответствии с российским законом!
gwon 19 июня 2018 | 15:53
Типа признайся, что ты террорист, встань на колени и проси прощения. Тогда мы может и подумаем.
hemacon 19 июня 2018 | 16:02
Помилования для себя он не попросит, не сломается. Будет финал трагедии, а не фарса. Эта однозначность вызывает восхищение силой духа и умножает печаль.
pantera_1 19 июня 2018 | 16:02
Олег Сенцов ни в чем не виноват.
ostapbey 19 июня 2018 | 16:16
..... "...Унтер‑офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей‑богу врет. Она сама себя высекла..." (слова городничего)
"...Что же до унтер‑офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которую я будто бы высек, то это клевета, ей‑богу клевета. Это выдумали злодеи мои; это такой народ, что на жизнь мою готовы покуситься..."..
petrovich_spb 19 июня 2018 | 16:20
Это как так? "Помилуйте меня за преступление, которого я не совершал"?
lvovjanin 19 июня 2018 | 16:44
"Украинский режиссер Олег Сенцов должен"
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То есть Песков считает Сенцова украинским гражданином? А окружной вертухай не пустил к нему представителя Украины, заявив, что Сенцов гражданин РФ.
Интересно, а у нас по таким вопросам вообще есть официальная позиция государства, или каждый всегда свою пургу несёт?