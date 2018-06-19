Генпрокуратура попросила Госдуму лишить неприкосновенности депутата Вадима Белоусова
По данным СМИ, член фракции «Справедливая Россия» может стать фигурантом дела о взятке для челябинского экс-губернатора.
Представление из прокуратуры о лишении неприкосновенности Белоусова поступило в думский комитет по контролю и регламенту, но пока не рассматривалось. Об этом ТАСС рассказала глава комитета Ольга Савастьянова. По ее словам, документы изучаются и будут вынесены на заседание. Депутаты могут дать согласие на снятие неприкосновенности, отказать или попросить предоставить дополнительные материалы. Когда будет принято решение, неизвестно.
Ранее портал Ura.ru сообщал, что в отношении Белоусова готовятся материалы для привлечения по делу о взятке экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Ее сумма составила почти 3,5 миллиарда рублей. Речь идет о средствах, выведенных через компанию «Южуралавтобан» во время ремонта челябинских дорог. По версии следствия, посредниками при передаче денег были теща Белоусова Маргарита Бутакова и его помощник Андрей Чуркин.
Ранее Вадим Белоусов был партнером Юревича. Сам экс-губернатор сейчас находится в международном розыске.
Комментарии1
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racerx 19 июня 2018 | 15:25
Шо, кормовая база уменьшилась? Ха! Приятно посмотреть как эти пауки пожирают друг друга.