Генпрокуратура попросила Госдуму лишить неприкосновенности депутата Вадима Белоусова

По данным СМИ, член фракции «Справедливая Россия» может стать фигурантом дела о взятке для челябинского экс-губернатора.

Представление из прокуратуры о лишении неприкосновенности Белоусова поступило в думский комитет по контролю и регламенту, но пока не рассматривалось. Об этом ТАСС рассказала глава комитета Ольга Савастьянова. По ее словам, документы изучаются и будут вынесены на заседание. Депутаты могут дать согласие на снятие неприкосновенности, отказать или попросить предоставить дополнительные материалы. Когда будет принято решение, неизвестно.

Ранее портал Ura.ru сообщал, что в отношении Белоусова готовятся материалы для привлечения по делу о взятке экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу. Ее сумма составила почти 3,5 миллиарда рублей. Речь идет о средствах, выведенных через компанию «Южуралавтобан» во время ремонта челябинских дорог. По версии следствия, посредниками при передаче денег были теща Белоусова Маргарита Бутакова и его помощник Андрей Чуркин.

Ранее Вадим Белоусов был партнером Юревича. Сам экс-губернатор сейчас находится в международном розыске.