Экс-глава Дагестана Абдулатипов опроверг информацию о задержании своего брата

Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» опроверг информацию о задержании своего брата Раджаба Абдулатипова в Москве.

«Это ложная информация. Она вбрасывается разными людьми, которые сводят какие-то старые счеты. Кто-то был уволен с работы, кого-то посадили в тюрьму и так далее. После большой должности бывают такие остаточные явления», — отметил Абдулатипов.

Он назвал данные слухи «мелким и гадким вредительством» и добавил, что сейчас вместе с братом отдыхает в Горном Алтае.