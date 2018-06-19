Экс-глава Дагестана Абдулатипов опроверг информацию о задержании своего брата
Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» опроверг информацию о задержании своего брата Раджаба Абдулатипова в Москве.
«Это ложная информация. Она вбрасывается разными людьми, которые сводят какие-то старые счеты. Кто-то был уволен с работы, кого-то посадили в тюрьму и так далее. После большой должности бывают такие остаточные явления», — отметил Абдулатипов.
Он назвал данные слухи «мелким и гадким вредительством» и добавил, что сейчас вместе с братом отдыхает в Горном Алтае.
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