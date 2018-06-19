Японская принцесса Хисако Такамадо прибыла в Саранск
Она посетит матч сборных Японии и Колумбии по футболу, сообщает телеканал «Россия-24».
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Она посетит матч сборных Японии и Колумбии по футболу, сообщает телеканал «Россия-24».
Комментарии7
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lion64__2 19 июня 2018 | 12:40
"Японская принцесса Тояма Токанава прибыла в Саранск..."
gordy 19 июня 2018 | 13:10
Кавайная?
zayac4 19 июня 2018 | 12:45
Своеобразный вид харакири.
mercer57 19 июня 2018 | 12:49
Саранск - столица ГУЛАГа.... как можно было там организовывать какие-то спортивные мероприятия !? Одному только плешивому ГБешнику могла такая идея прийти в голову. Мол, "всё нормально у нас было, когда истребляли людей миллионами", милости просим туристов потоптаться по костям !
echo_shar 19 июня 2018 | 13:01
mercer57:
В Северной Омерике истребляли коренных жителей десятками миллионов. Как там можно было создавать США? Как могла такая идея прийти в голову?? Фу, гадость!!!
ukov 19 июня 2018 | 13:02
mercer57:
Саранск - столица ГУЛАГа....
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это что-то вроде Гуантанамо?
belovnikita 19 июня 2018 | 12:57
хакамада?