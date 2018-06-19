В Москве при входе в здание Нагатинского суда задержали мужчину с пневматическим пистолетом
В Москве при входе в здание Нагатинского суда задержали мужчину с пневматическим пистолетом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Сейчас задержанный опрашивается сотрудниками правоохранительных органов.
Комментарии5
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polba 19 июня 2018 | 12:55
Он бы ещё с рогаткой пришел....
mystar 19 июня 2018 | 13:01
polba: Он бы ещё с рогаткой пришел
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Да неважно. Главное инормационный шум создать. В США стрельба кждый день, в ЕСе теракты. А у нас тоже вот эээ....люди с пневматикой ходят.
r88w556xl4 19 июня 2018 | 13:07
Предполагаю, что завтра на входе в здание суда задержат мужчину, который прятал в кармане свой кулак. А что, кулаком можно легко насмерть убить, ежели им с размаху по голове ударить.
timber_head 19 июня 2018 | 12:57
А чё, он преступление совершил? Что ему предъявят то, по какой статье? Пневматика не относится к оружию, запрещенному на время их мундиаля. А вот как он туда попал с пневматикой, когда в судах даже малюсенькие перочинные ножики на входе отбирают, это надо у дармоедов на входе спрашивать.
mystar 19 июня 2018 | 13:05
timber_head: А вот как он туда попал с пневматикой
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Вы грамотны, читать писать обучены. Ну так читайте что написано. Задержан при входе. Дурачка то зачем включать?