Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прилетел в Пекин
По данным СМИ, визит продлится 2 дня. Ким Чен Ын встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и, в частности. Расскажет об итогах переговоров в Сингапуре с президентом США.
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По данным СМИ, визит продлится 2 дня. Ким Чен Ын встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и, в частности. Расскажет об итогах переговоров в Сингапуре с президентом США.
Комментарии3
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testmeter 19 июня 2018 | 12:40
Ким Чен Ын уже стал более рукопожатным, чем Вов Пут Ин
shicotus_live 19 июня 2018 | 13:01
tПоехал советоваться с шефом?)0 Понимаю))
radionews 19 июня 2018 | 13:17
Пекин уже Путина вздрючил, да так, что тот полетел мухой пенсионную реформу проводить, то есть грабить безответных российских аборигенов.
С Кимкой проще, его потешное войско, при необходимости, само себя по команде прикончит и не задумается.