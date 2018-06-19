Канцлер Германии и президент Франции сегодня обсудят вопросы миграции и европейской безопасности

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня обсудят вопросы миграции и европейской безопасности. Разговор состоится в ходе министерской встречи в немецкой правительственной резиденции Мезеберг.

Тема миграции, по мнению Меркель, является одной из важнейших для Европы. Об этом канцлер Германии рассказала в своем еженедельном обращении. Она считает, что от миграционной политики зависит будущее единство континента. Тема будет обсуждена не только с Макроном, но и с министрами иностранных дел, экономики, финансов и обороны обеих стран. Напомним, проблемы, связанные с миграционной политикой, привели к конфликту в рядах правящей коалиции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Так, председатель ХСС и по совместительству глава МВД Германии Хорст Зеехофер объявил о планах не впускать в страну мигрантов, которые ранее уже просили предоставить убежища в других странах. Министр обещал реализовать план даже в случае противодействия со стороны Меркель, которая выступает за общеевропейское решение проблемы. Впрочем, накануне канцлер сообщила, что достигла договоренности с представителями ХСС об отсрочке принятия решения по беженцам.

Миграционный вопрос планируется также обсудить на саммите ЕС, который пройдет в конце июня.