Сенат американского Конгресса принял проект военного бюджета страны на 2019 финансовый год
Общий объём финансирования Пентагона должен составить 716 миллиардов долларов. Документ содержит статью, которая позволяет США приостановить участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В законопроекте подчёркивается, что Соединённые Штаты имеют право приостановить действие Договора полностью или частично, до тех пор, пока Российская Федерация продолжает нарушать Договор. Об этом сообщает ТАСС.
Комментарии2
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noxepy_7_40_ 19 июня 2018 | 12:46
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skull9 19 июня 2018 | 13:09
Хомки, объясните нахрена США такой военный бюджет, если у них с одной стороны мексиканцы с кремниевыми ружьями, а с другой канадцы, которые пёрнуть без разрешения не могут? Лучше бы 50 млн. нищих раздали, да?