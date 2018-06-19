До сих пор нет никакой конкретики по поводу встречи президента Путина с американским коллегой Дональдом Трампом
До сих пор нет никакой конкретики по поводу встречи президента Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Вашингтон Пост писала, что Трамп может встретиться с Путиным в июле, когда американский лидер будет находиться в Брюсселе на саммите НАТО.
Комментарии14
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skull9 19 июня 2018 | 12:36
Зачем им встречаться, если точек соприкосновения нет. Вот выберет Путин через 2 года пиндосам нового президента, тогда и встретятся)
vilingrad 19 июня 2018 | 12:40
skull9: если точек соприкосновения нет"
У тебя с реальностью.
В Белоснежку еще веришь? А в победу сборной РФ на ЧМ?
gs1112 19 июня 2018 | 12:42
Да не будет никакой встречи. Трампа Мелания не пустит. Она в курсе о высоком уровне эскорт услуг Кремля.
gordy 19 июня 2018 | 13:07
"До сих пор нет никакой конкретики по поводу встречи президента Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."
Какой конкретики вы ждёте от Трампа-перевёртыша?
luger_max_otto 19 июня 2018 | 12:48
Как это нет? Трамп с его опытом расскажет пуйлу, как нужно банкротиться чтобы разбогатеть :)
pusto1 19 июня 2018 | 13:11
skull9: как это нет точек. Провести показательный бой без правил, и точки найдутся.
luger_max_otto 19 июня 2018 | 12:36
Фирменный стиль Трампа- поддерживать оппонентов в нервическом состоянии, вот и пусть пуйло понервничает :)
vilingrad 19 июня 2018 | 12:38
Вова ждет милка
А от него- ни фига:)
piter_ug 19 июня 2018 | 12:45
//с американским коллегой ...//
Насчёт «коллеги» - это сильный перебор.
prusol 19 июня 2018 | 12:47
Это сделать ещё сложнее чем было организовать встречу с Кимом?
radionews 19 июня 2018 | 12:54
Уж полночь близится, а Германа все нет!!
sg90 19 июня 2018 | 12:55
Это Трампу надо в Брюссель, а Путину там что делать? Хочет разговор - пусть в Сочи приезжает или в Минск..
polikarpich 19 июня 2018 | 13:20
sg90: Это кто чего "хочет"? Это "сцарь" бегает и всех за рукава хватает:"Ну поговорите же со мной!"
vasya_von_smetankin 19 июня 2018 | 12:56
Какое вопиющее неуважение к Духовности!
Нужносрочночтотозапретить!