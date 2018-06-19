До сих пор нет никакой конкретики по поводу встречи президента Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Вашингтон Пост писала, что Трамп может встретиться с Путиным в июле, когда американский лидер будет находиться в Брюсселе на саммите НАТО.