Владимир Путин пока не планирует встречу с правительством по вопросу пенсионной системы
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Комментарии14
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tanyaya 19 июня 2018 | 12:12
Дела у него. Важные.
evgolius7 19 июня 2018 | 12:14
В.В.Путин:
«Ну дался вам этот пенсионный возраст! Мне уже под 70, но я не устал и еще лет 20 ни на какую пенсию не собираюсь!»
А ты, русский раб, вкалывай до самой смерти.
Какой странный этот русский мир!
rampa 19 июня 2018 | 12:17
tanyaya: а то. Тут надо ЧМ красиво перед дорогими (во всех смыслах) иностранными гостями провести. А какое-то свое население под ногами путается со своими ненужными проблемами
germanorum 19 июня 2018 | 12:33
tanyaya: Конечно, вот вчера, например, их велико внимательно наблюдало, как яндекс-такси на тротуар заехало. Об этом нам всем поведал их верный пурганосец. Такси - это же поважнее будет, чем какая-то пенсионная система
georg100 19 июня 2018 | 12:41
После митинга Навального обсудят ))) Выйдет весь в белом, и при людно выпорет медведева )))
georg100 19 июня 2018 | 12:43
А может и не выйти. Все зависит от того, сколько выйдет народу на митинг Навального.
trans 19 июня 2018 | 12:14
Прессекретарь Песков на свою зарплату госслужащего живет на уровне олигарха, чего уж там говорить про остальную путинскую братию. А для стариков конечно же у Пути нет денег, но вы там держитесь....
sbk 19 июня 2018 | 12:21
Ему мир спасать надо, а вы тут с ерундой...
tks 19 июня 2018 | 12:22
А за,ем встречаться?
Там же не Махатмы Ганди.
rom8883 19 июня 2018 | 12:31
tks: Достаточно бровями пошевелить, и всё сделают как надо.
s011ma 19 июня 2018 | 12:28
Песков:
- Владимир Путин пока не планирует встречу с правительством по вопросу пенсионной системы.
Избиратели:
- А почему?
Песков:
- Он сыт.
Избиратели:
- Да пусть не ссыт, пусть встречается!
zhrv 19 июня 2018 | 12:29
Элементарная разводка - пенсионный возраст может и не поднимут, а вот отстоять повышение НДС - на это уже не сил, не эмоций не хватит.
kotopiss 19 июня 2018 | 12:34
Кто-нибудь подскажите крысе что так делать не надо
yralez 19 июня 2018 | 12:44
Хорек пока вынюхивает......кур из норы..