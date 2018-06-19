Сразу два хип-хоп-исполнителя убиты в США за последние сутки: в обоих случаях рэперов застрелили.

Темнокожий рэпер Джасе Онфрой, работавший под псевдонимом ХХХTentacion был убит на юге Флориды. По сведениям издания TMZ, музыкант выбирал себе мотоцикл в одном из салонов. На выходе рэпера поджидал неизвестный, он совершил несколько выстрелов и забрал у музыканта сумку. Местная полиция сообщила, что Онфроя доставили в больницу, однако врачи не смогли ничего сделать и констатировали его смерть. Би-би-си отмечает, что репутация хип-хоп-исполнителя была довольно неоднозначной: к своим 20 годам он обвинялся по 15 статьям о тяжких преступлениях, в том числе, домашнем насилии. Музыкальный сервис Spotify на этом основании даже отказался промоутировать музыканта. Накануне же вечером в Питтсбурге был застрелен еще один американский рэпер — 21-летний Джимми Уоло. Обстоятельства преступления не уточняются. Уоло также имел проблемы с законом, полиция не раз задерживала его за незаконный оборот наркотиков.

На гибель музыкантов уже отреагировали многие деятели американского шоу-бизнеса — в их числе продюсер и хип-хоп-исполнитель Канье Уэст.