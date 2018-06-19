Сразу два хип-хоп-исполнителя убиты в США за последние сутки
Сразу два хип-хоп-исполнителя убиты в США за последние сутки: в обоих случаях рэперов застрелили.
Темнокожий рэпер Джасе Онфрой, работавший под псевдонимом ХХХTentacion был убит на юге Флориды. По сведениям издания TMZ, музыкант выбирал себе мотоцикл в одном из салонов. На выходе рэпера поджидал неизвестный, он совершил несколько выстрелов и забрал у музыканта сумку. Местная полиция сообщила, что Онфроя доставили в больницу, однако врачи не смогли ничего сделать и констатировали его смерть. Би-би-си отмечает, что репутация хип-хоп-исполнителя была довольно неоднозначной: к своим 20 годам он обвинялся по 15 статьям о тяжких преступлениях, в том числе, домашнем насилии. Музыкальный сервис Spotify на этом основании даже отказался промоутировать музыканта. Накануне же вечером в Питтсбурге был застрелен еще один американский рэпер — 21-летний Джимми Уоло. Обстоятельства преступления не уточняются. Уоло также имел проблемы с законом, полиция не раз задерживала его за незаконный оборот наркотиков.
На гибель музыкантов уже отреагировали многие деятели американского шоу-бизнеса — в их числе продюсер и хип-хоп-исполнитель Канье Уэст.
Комментарии9
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polikarpich 19 июня 2018 | 12:19
Я вот тоже рэп терпеть ненавижу.
kotopiss 19 июня 2018 | 12:31
polikarpich: needroid: мне тоже эта хрень не нравится
blinorozhiy_chmo 19 июня 2018 | 12:36
Однако, американские полицейские не церемонятся с бандитами. И это неплохо...
Но... где же протесты мирового сообщества???!!! Хомячьё?!!!
Россию обвиняют в том, что в её тюрьмах сидят бандиты-террористы=бандеровцы-педофилы-наркодилеры. Свободу им требуют.
tonight 19 июня 2018 | 12:21
Черные стреляют в черных, нормально. Много видать рэперов развелось, места под солнцем на всех не хватает
needroid 19 июня 2018 | 12:23
Они рэперы или бандиты? Рэперы изрядно уже всех довели, видимо.
olegleon 19 июня 2018 | 12:27
спецпрокурор Мюллер уже нашёл "руку Кремля" в этих убийствах?
rom8883 19 июня 2018 | 12:35
olegleon: Да! И заочно посадил парочку негров.
curious69_ 19 июня 2018 | 12:33
Вообще то рэп - это по сути аналог русских матерных частушек начала 20-го века.
abidas 19 июня 2018 | 13:11
curious69_
Вообще то рэп - это по сути аналог русских матерных частушек начала 20-го века
По сути вся мировая культура взошла на древнерусских берестяных грамотах -
`Это грамота от Ярилы к Онании.
"В Городище, твоем владении, только воду пить (т. е. есть уже нечего). А рушане (жители Русы) скорбят о городищанах. Пожалуйста, припугни дворян, чтобы не пакостили'