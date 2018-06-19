Сегодня на проходящем в России Чемпионате мира по футболу завершается первый круг группового этапа

Группа Н на нынешнем Мундиале – последняя в алфавитном порядке. И едва ли не самая невыразительная по составу. Колумбия, при всем к ней уважении, куда слабее того же Уругвая. Польше крепко повезло с жеребьевкой еще на европейском отборе. Где Левандовски и компания умудрились, например, проиграть средненькой Дании 0-4. Но все равно вышли из группы с первого места. Наверняка оказались бы записными аутсайдерами в любой другой компании Сенегал с Японией. А вот в нынешней ситуации даже они вполне могут побороться за выход в плей-офф. Поскольку группа подобралась очень равная. И ярко выраженных фаворитов тут нет. Сегодня в 15 часов в Саранске сыграют Колумбия и Япония. А в 18 часов на Открытие арене в Москве встретятся команды Польши и Сенегала.

Ну а в 21 час в Санкт Петербурге сыграют команды России и Египта. Этим матчем открывается второй круг группового раунда.

У сборной получится выиграть, считает главный тренер команды Станислав Черчесов.