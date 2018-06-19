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12:01, 19 июня 2018

Алексей Навальный и Сергей Удальцов готовят протестные акции против пенсионной реформы

Политики и их соратники уже направили заявки на согласование местным властям.

Недовольство планами повысить пенсионный возраст приобретает все более организованный характер. К виртуальной активности граждан, которая выражается в поддержке онлайн-петиций, в начале июля может добавиться уличная активность. Навальный называет реформу преступлением и ограблением десятков миллионов человек. Его сторонники подают заявки на митинги в 20 городах, где не проходят матчи футбольного чемпионата. В Фонде борьбы с коррупцией хотят, чтобы акция прошла 1 июля.

Вывезти недовольных горожан на демонстрацию намерен и лидер «Левого фронта». Свою акцию Сергей Удальцов хочет провести 4 июля в Москве, несмотря на временный законодательный запрет на подобные мероприятия. Политик убежден, что акция не помешает болельщикам, тем более, матчей в этот день нет.

Одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста проводит возле Госдумы партия «Яблоко». Полиция задержала Сергея Митрохина. Он говорит, что намерен также согласовать массовую акцию протеста 3 июля.

Комментарии

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olegleon 19 июня 2018 | 12:07

кто из них больше людей выведет?

serge_moro 19 июня 2018 | 12:09

olegleon: Если сейчас не выйдут миллионы по всей стране ,чтобы не дать осуществить очередной воровской трюк с пенсиями,то тогда грош цена всей стране ,в которой бандиты и воры с вами делают гоголь-моголь ,оставляя вас без денег,штанов и без всякого будущего .Эта власть ведет нас только в прошлое.И в сталинское прошлое с гибридым путинским будущим.Или сейчас ,или уже никогда!!

olegleon 19 июня 2018 | 12:12

serge_moro: власть ведёт в прошлое, но причём тут пенсионная реформа? страны Европы в прошлое ушли, подняв возраст выхода на пенсию до 65-67 лет? там бандиты и воры во власти это сделали?

georg100 19 июня 2018 | 12:14

olegleon: В Европе какая медицина? Какой в Европе уровень ЗП и пенсий? Какая продолжительность жизни в Европе?
Зачем сравнивать йух с гусиной шеей?

mc_murphy101 19 июня 2018 | 12:18

Алексей Навальный и Сергей Удальцов готовят протестные акции против пенсионной реформы...

Что значит "готовятся", заливают бензин в бутылки и закупоривают их бинтами или просто сидят на Главпочтамте и ждут денежные переводы, лысый от Гиви Таргамадзе, а тот что грудастый - от Майка Помпео?

omantic 19 июня 2018 | 12:30

mc_murphy101: а ты -от Пригожина !

mc_murphy101 19 июня 2018 | 12:32

omantic:

Я тебя и Евгения Пригожина, в рот и в жопу дурдычил.

suren_112 19 июня 2018 | 12:37

omantic:
Сегодня мы все от Валерии...

rampa 19 июня 2018 | 12:42

mc_murphy101: ты ни разу не грамотный? Новость прочитать не в состоянии? Там все написано, что они делают

suren_112 19 июня 2018 | 12:49

rampa:
Странно что Удальцов отсидевший в путинских застенках из-за Навального идет вместе с ним бузить.

polba 19 июня 2018 | 12:58

suren_112: Он не идёт вместе. Он идёт отдельно. Просто "Эхо", как обычно ставит заголовок противоречащий тексту новости.

ts 19 июня 2018 | 13:17

mc_murphy101: Член партии жуликов и воров, прекрати свою дурацкую агитацию!

suren_112 19 июня 2018 | 12:25

georg100:
В республиках Северного Кавказа вообще хоть какая-то медицина отсутствует, однако средняя продолжительность жизни у женщин 84 года, у мужчин - 81 год.

georg100 19 июня 2018 | 12:34

suren_112: Вы предлагаете повысить пенсионный возраст только в республиках Северного Кавказа ??? Я правильно Вас понял?
Боюсь, что Рамзан Ахматович не поддержит Ваше предложение.

suren_112 19 июня 2018 | 12:41

georg100:
Я хочу что б вы мне разъяснили. Почему Северном Кавказе, с полунищем населением и практически без медицинской помощи, средняя продолжительность жизни ощутимо выше, чем даже в Москве, где медицинское обслуживание приближается к среднеевропейскому уровню, где средние зарплаты, даже у гастарбайтеров под полторы тыщи баксов, не говоря уже о москвичах?

lazich 19 июня 2018 | 13:00

suren_112: Так они не работают, а стало быть и не изнашиваются.

suren_112 19 июня 2018 | 13:04

lazich:
И где же ты видел вкалывающих на заводах москвичей? Все сидят по кабакам, а мОлодежь по дискотекам шляется. Одни таджики и киргизы вкалывют по 20 часов. Причем и они вкалывающие живут дольше москвичей.

olegleon 19 июня 2018 | 12:45

georg100: и какая же продолжительность жизни в Европе? в какой европейской стране женщины получают пенсию более 22 лет???

ukov 19 июня 2018 | 13:05

georg100:
Какой в Европе уровень ЗП и пенсий?
_________________________________________
Европа тысячи лет нагибала и грабила колонии по всему миру.
Теперь можно и расслабиться!

suren_112 19 июня 2018 | 12:23

olegleon:
К 2020 году два десятка стран ЕС доведут пенсионный возраст до 70 лет.

olegleon 19 июня 2018 | 12:50

suren_112: Навальный и там протесты устроит ))

serjio99 19 июня 2018 | 12:35

olegleon: Об объективной необходимости поднятия пенсионного возраста можно было бы порассуждать, если бы деньги из российской казны не улетали в Луганду, в Сирию, на особую поддержку "вернувшегося" Крыма, если б они не разворовывались чиновничеством самого разного уровня (например, ежегодно - пятая часть средств госзаказа по данным Счетной палаты, двадцать процентов средств государственного военного заказа по данным бывшего главного военного прокурора Фридинского), если бы наша экономика не испытывала давления санкционными недопоставками комплектующих, отказа в кредитовании западными банками, на которые глупейшим образом напросился наш "незаменимый", и т.д., и т.п.

olegleon 19 июня 2018 | 12:53

serjio99: в 2012-2013 году не были никакого Крыма, не было Сирии, не было санкций, а "полная задница" с ПФР уже была. поэтому то "накопиловку" и изъяли тогда. так что придумайте что-то новое.
и не забывайте про "дыру" в более 3 триллиона рублей в ПФ, когда будете обосновывать её тратами в сотню миллиардов

decabrist 19 июня 2018 | 13:00

olegleon: Хватит придуриваться! В Европе накопительные пенсионные счета, а в России - поле чудес в Стране дураков. Если немец или англичанин умирает, то оставшиеся невыплаченные деньги получают наследники. Чувствуешь разницу, одноклеточный?

ts 19 июня 2018 | 13:15

olegleon: Там уровень жизни и уровень пенсий такой, что на них можно жить, а не существовать и доживать... Улавливаешь разницу?

bbob 19 июня 2018 | 13:19

olegleon: Правда такой бестолковый? В России ожидаемая продолжительность жизни около 70 лет, в других европейских странах в основном больше 75, во многих около 80.

suren_112 19 июня 2018 | 12:14

serge_moro:
Вы что, хотите социального взрыва, многомиллионных протестов, свержения Путина, приход к власти либералов, и превращения России в сотню демократических безъядерных государств?

mystar 19 июня 2018 | 12:54

suren_112: Вы что, хотите социального взрыва
_________________________________________
Ну да именно этого он и хочет. Весь запад этого хочет. Экономического и военного доминирования над всем миром. В США это признают открыто. В ЕСе тушуются малеха но тоже этого хотят.

gs1112 19 июня 2018 | 12:15

Если на митинг снова выйдет 3,5 тыс. человек, власть поймет, что лоханулась, с этим народом можно творить все, что угодно и поднимет пенсионный возраст до 70 лет а НДС до 25%.

suren_112 19 июня 2018 | 12:27

gs1112:
3. 5 и выйдет. И выйдут непременно те, кто и без пенсий прекрасно проживет до 95 лет. А именно зажравшееся либеральное меньшинство.

(комментарий скрыт)

georg100 19 июня 2018 | 12:10

Какой же гемор для зондер команды путинской! Это как же они будут теперь всех подряд хватать? Да и "фронт" растянут. Все на охране футболистов. А вдруг там немец, француз или скажем подданный её величества в каталажку попадет? И с прессой как быть? Это же во все мировые СМИ попадет, как ОМОН херачит дубинами всех подряд. Даже если Леху опять закрыть, народ-то все равно выйдет. Мдя, задал Навальный задачку АП.

olegleon 19 июня 2018 | 12:17

georg100: выйдет. все полторы тысячи поддерживающих Лёху выйдут.

georg100 19 июня 2018 | 12:20

olegleon: Ну тогда я спокоен!

suren_112 19 июня 2018 | 12:29

georg100:
выйдет. все полторы тысячи поддерживающих Лёху выйдут.
---------------------------------------
Ну тогда я спокоен!
-----------------------------
А зря. Потенциальные пенсионеры уже готовятся к тому, чтобы вашему Лёхе по ушам надавать.

rampa 19 июня 2018 | 12:24

olegleon: а ты почему не поддерживаешь Лёху, Явлинского, Удальцова? Почему не выйдешь их поддержать, чтобы было не полторы тысячи, а пятнадцать миллионов? Судя по тому, что ты тут сутками пишешь, ты не олигарх и не представитель властных структур, которые естественно довольны нынешним положением. Ты-то по какой причине здесь грудью за власть, а не за народ, стоишь?

olegleon 19 июня 2018 | 12:30

rampa: это им платят "за протесты", а мне работать приходится

rampa 19 июня 2018 | 12:50

olegleon: так это ты по работе всякую ерунду про плату за протесты, против произвола властей, пишешь? Ну и кто и сколько тебе за это платит?

olegleon 19 июня 2018 | 13:01

rampa: мне повезло. мне никто не платит. я уже 25 лет сам зарабатываю. не пробовали так жить?

suren_112 19 июня 2018 | 13:10

rampa:
Почему простые россияне, умеренно зарабатывающие в месяц 45-50 тыс, не замечают произвола властей, в отличие от зажрвшегося либерального меньшинства, по нескольку раз в год путешествующих к южным морям?

suren_112 19 июня 2018 | 13:08

rampa:
А потому что если выйдет 15 миллионов, то англосаксы опять насадят нам свою демократию, от которой Путин с трудом избавил Россию.

suren_112 19 июня 2018 | 12:18

georg100:
А вот повысит Путин пенсионный возраст женщинам до 58 лет, мужчинам до 62-х. И весь либеральный протест сдуется.Потому что меньше чем этот пенсионный возраст, не замечен ни в какой стране.

polikarpich 19 июня 2018 | 12:32

suren_112: Это никого не колышет, какой там в других странах возраст. Нужно исходить из наших условий и обстоятельств.
Кто там так любит повторять, что "у России свой, особый, путь"? ;-)

suren_112 19 июня 2018 | 12:44

polikarpich:
То есть надо учитывать те обстоятельства, что наш несознательный народ, вместо того чтобы пить соки и кока-колу как в странах победившей демократии, предпочитает водку запивать пивом.

polikarpich 19 июня 2018 | 13:03

suren_112: Да при чём тут водка и пиво? Можно подумать, у нас все только и делают, что бухают. В других странах ещё и поболее пьют.
Вот, кстати, ещё тема. Насчёт алкоголя. Почему бы не производить нормальную водку, а не это синтетическое вонючее пойло, что сейчас стоит в магазинах? Её всё равно мало кто покупает по такой цене. Поэтому и травятся всякими "Боярышниками" левыми. Или это "пиво" порошковое с техническим спиртом взять, которое в "полторашках"?
Или, например, хочу я купить сыр нормальный, или масло. Так нет же! Попробуй найди. В-основном то же вонючее дерьмо из прогорклого пальмового масла.
Так откуда взяться хорошему здоровью?
Почему у нас любят ставить телегу впереди лошади? Задирать цены до европейского уровня, а пенсии и зарплаты оставлять на уровне "совецком". На эту подачку можно вообще эффективно заботиться о своём здоровье? Да последнее гробят, работая по 2 смены и на 2 работах, причём, далеко не в безвредных условиях.

svirepyi_gary 19 июня 2018 | 12:07

Дела Путина после его очередного «избрания»
Весь в заботах об народе, чтобы улучшить нам жизнь Владимир Путин придумал очередные майские указы.
Но на них правительству не хватает 8 триллионов рублей.
• В результате бензин стал стоить 46 р. за литр.
• НДС будет повышен с 18% до 20% с последующим удорожанием абсолютно всего.
• Повышение пенсионного возраста!!! Реальное ограбление малоимущих.
• Запрет гражданам самостоятельно продавать свои автомобили.
• Таможенный сбор с каждой интернет-покупки за рубежом.

Деньги же уходят
• На дикие необоснованные расходы на оборонку.
• Сирийскую бессмысленную авантюру.
• Украинскую авантюру.
• Содержание огромной армии полицаев, нацы-аналгвардейцев, вагнеровцев, фсбшников, депутатов всех уровней, сенаторов и прочих дармоедов-вредителей.
• А главное – Путин зубами вцепился во власть, имеет миллиардные счета в офшорах и с бандой подельников не собирается уходить от власти.
Пока упырь не сгинет, никаких улучшений жизни не будет.

suren_112 19 июня 2018 | 12:35

svirepyi_gary:
И что?
Это мы, нищеброды ватные должны возмущаться и негодовать. А чего вы, зажравшиеся либерасты визжите?
Вы и дальше будете жрать от пуза. Чем вас режим не устраивает? Единственная мелочь, это то что вас к власти не подпускают. А так у вас все Голливуд.

svirepyi_gary 19 июня 2018 | 13:17

suren_112: А твоё дело, быдловский ватан, когда тебя 18 лет имеют во все дыры - мазать свой зад вазелином и слёзно просить у Путина добавки в твой поганый анус.

rampa 19 июня 2018 | 12:53

svirepyi_gary: вы еще забыли про одну из главных статей расхода: пиление и воровство из бюджета )))

mikhail_spb_ 19 июня 2018 | 12:09


Антинародные "реформы" и "законы" - это лишь следствия главной проблемы, состоящей в захвате жуликами, ворами и бандитами власти.

suren_112 19 июня 2018 | 12:21

mikhail_spb_:
Путин вас, либералов, которые и живут дольше ватников, и состоятельнее раз в десять, все-равно переиграет.
Примут закон об увеличении пенсионного возраста на один год раз в пять лет, и все, лмбералам будет нечем крыть. Опять будут выглядеть идиотами.

polikarpich 19 июня 2018 | 12:36

suren_112: А кто сказал, что они его примут и, главное, все будут с этим согласны?

suren_112 19 июня 2018 | 12:53

polikarpich:
То есть даже если по одному году в пятилетку будут прибавлять, жрущие от пуза либералы, которым эта пенсия до одного места, все равно будут бузить и провоцировать русский народ на протесты.

ematveev 19 июня 2018 | 12:09

Как направили заявки?!? Каждый блат-либераст на ЭМ знает, что никаких согласований не нужно, ибо Конституция и т.д. Неужели Навальный не в курсе? Неужели Навальный тем самым подтверждает законность нарушения Конституции?

rampa 19 июня 2018 | 12:56

ematveev: а почему претензии к Навальному. У тебя такие права и возможности, как и у него. Если ты недоволен, то организуй так, как ты считаешь нужным. Или слабо? )))

suren_112 19 июня 2018 | 12:11

Либерал-нацист Навальный и социалист Удальцов могли бы создать общую партию, либеральную национал-социалистическую партию.

georg100 19 июня 2018 | 12:17

У пригожинских портянок аврал!

suren_112 19 июня 2018 | 12:31

georg100:
Вас пропиндосских либерастов на два порядка больше. Вам видимо за комментарий больше платят.

polikarpich 19 июня 2018 | 12:40

suren_112: "Пропиндосским либерастам" сколько платят, на знаю. Я с таковыми не знаком. Я убеждённый сторонник демократического пути развития. ;-)
А мне платят только за то, что я работаю работу на работе. И хотелось бы и зарплату нормальную, и на пенсии всё же побывать, когда придёт время. И пенсию иметь не 10-12 тыр.

suren_112 19 июня 2018 | 12:59

polikarpich:
Я вроде некому georg100 комментарий писал. Ему не нравится нашествие пригожинских троллей. Так я ему и ответил, что пропиндосских троллей на Эхе гораздо больше, что говорит о том, что зарплата у них от дяди Сэма, подчеркиваю, не от доморощенного, нашего Пригожина, а от заокеанских организаций враждебных нашей Родине, существенно больше.

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vera14 19 июня 2018 | 12:11

Навальный, как пиявка, цепляется к очередной теме.

simanov_a 19 июня 2018 | 12:24

vera14: у него задача провокации для расшатывания ситуации в стране

snikkersnepper 19 июня 2018 | 12:34

simanov_a:

У него задача продавить пенсионную реформу (если ее можно так назвать). Правительство может сколько угодно опасаться народного недовольства, но оно четко понимает, что если за дело взялся Навальный, весь протест гарантированно будет слит в самые сжатые сроки.

Людям, которые этого не понимают, не о пенсии надо думать, а о тихом часе в детском садике.

rampa 19 июня 2018 | 13:01

snikkersnepper: так организуй сам протест. Сделай это лучше Навального. Народ в благодарность тебя национальным героем сделает, пойдет за тобой в огонь и в воду, последние копейки тебе перечислит. Начинай организовывать протест. Или ты вылез тупо Навального обгадить?

taxidermist_ru 19 июня 2018 | 12:17

Лоша отказался от будущей пенсии?
ВольнО ж с этакой мощной подпиткой из-за бугра.

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omantic 19 июня 2018 | 12:32

Не надо гадать -выдут люди или не выйдут ! Надо самим выходить на площади !

suren_112 19 июня 2018 | 12:46

omantic:
Так выйдут-то как раз те, кто и без пенсии прекрасно и сытно доживет до 90 лет, путешествуя по миру.
А вот ватники не вый

prusol 19 июня 2018 | 12:33

Любые формы протеста способны привлечь внимание к политику их организовавшему.

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dekadik 19 июня 2018 | 12:44

Им нужно всем объединиться вместе....тогда выйдут больше людей....

sprav77 19 июня 2018 | 12:56

Навальному верю больше, чем этому Удальцову.

sprav77 19 июня 2018 | 13:00

А что создано и сделано для повышения пенсионного возраста в стране под названием Россия? Качество медицины и образования? Рабочие места и достойная заработная плата? Качество жизни россиян? Этого всего важного у нас нет.

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Алексей Навальный объявил о проведении 1 июля акции протеста против повышения пенсионного возраста Уведомление поданы в 20 городах, где не проходят матчи Чемпионата мира по футболу…

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Интервью Интервью

Евгений Чичваркин гость: Евгений Чичваркин бизнесмен, инвестор «Hedonism Wines»

Я не хаю Россию, я Россию очень люблю. Я считаю, что бандиты, которые у власти, не имеют никакого отношения вообще к нашей стране. Они просто всё портят и срывают чужие яблоки…

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Kобщество, экономика, политика, рф, видео, сетевизор, передачи
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Для вас Станислав Говорухин в первую очередь…
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Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Впереди отставка Правительства и Путина. Не справились Реальны ли протесты россиян против предложенной пенсионной реформы? Уверен, что да, не хватает последней капли. Тот, кто организует митинг против правительственных безобразий, тот соберёт под своим крылом миллионы людей…

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Kпенсии, рф, власть, экономика, общество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Говорить о Собчаке, стерилизовав его фигуру от огромного и всесильного влияния петербургской мафии — это такая же глупость, как пытаться объяснить работу швейной машинки цветом нити…

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Kсобчак, кино, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

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Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

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