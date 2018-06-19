Алексей Навальный и Сергей Удальцов готовят протестные акции против пенсионной реформы...

Политики и их соратники уже направили заявки на согласование местным властям.

Недовольство планами повысить пенсионный возраст приобретает все более организованный характер. К виртуальной активности граждан, которая выражается в поддержке онлайн-петиций, в начале июля может добавиться уличная активность. Навальный называет реформу преступлением и ограблением десятков миллионов человек. Его сторонники подают заявки на митинги в 20 городах, где не проходят матчи футбольного чемпионата. В Фонде борьбы с коррупцией хотят, чтобы акция прошла 1 июля.

Вывезти недовольных горожан на демонстрацию намерен и лидер «Левого фронта». Свою акцию Сергей Удальцов хочет провести 4 июля в Москве, несмотря на временный законодательный запрет на подобные мероприятия. Политик убежден, что акция не помешает болельщикам, тем более, матчей в этот день нет.

Одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста проводит возле Госдумы партия «Яблоко». Полиция задержала Сергея Митрохина. Он говорит, что намерен также согласовать массовую акцию протеста 3 июля.