Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов опроверг информацию о задержании его брата Раджаба Абдулатипова

Раджаб находится в официальном отпуске в Горном Алтае, сказал Абдулатипов в интервью РБК.

Сегодня источник «Интерфакса» сообщил о задержании Раджаба Абдулатипова в одном из столичных аэропортов при попытке покинуть Россию. По предварительным данным, его подозревают в совершении тяжкого преступления. Собеседник агентства подчеркнул, что задержанного доставили на допрос в Главное управление Следственного комитета России.

Раджаб Абдулатипов с 2006 по 2016 годы возглавлял республиканское Управление Федеральной миграционной службы. Затем был избран депутатом Народного собрания Дагестана от «Единой России». Задержание может быть связано с делом высокопоставленного дагестанского полицейского Магомеда Хизриева, которого арестовали за взятки.