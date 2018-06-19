Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов опроверг информацию о задержании его брата Раджаба Абдулатипова
Раджаб находится в официальном отпуске в Горном Алтае, сказал Абдулатипов в интервью РБК.
Сегодня источник «Интерфакса» сообщил о задержании Раджаба Абдулатипова в одном из столичных аэропортов при попытке покинуть Россию. По предварительным данным, его подозревают в совершении тяжкого преступления. Собеседник агентства подчеркнул, что задержанного доставили на допрос в Главное управление Следственного комитета России.
Раджаб Абдулатипов с 2006 по 2016 годы возглавлял республиканское Управление Федеральной миграционной службы. Затем был избран депутатом Народного собрания Дагестана от «Единой России». Задержание может быть связано с делом высокопоставленного дагестанского полицейского Магомеда Хизриева, которого арестовали за взятки.
Комментарии5
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luger_max_otto 19 июня 2018 | 12:08
И то, что он находится в отпуску, мешает ему быть задержанным? Как интересно!
odobryam_s 19 июня 2018 | 12:25
luger_max_otto:
"- Почему ж я должен быть сознательным, если я ехал на извозчике! - негодовал Талмудовский.
Он так напирал на это обстоятельство, будто езда на извозчике делала седока неуязвимым и лишала хлорпикрин, бром-ацетон и бромистый бензил их губительных отравляющих свойств. "
И.Ильф и Е. Петров. "Золотой теленок".
sbk 19 июня 2018 | 12:30
luger_max_otto: Ему мешает быть задержанным наличие брата.
gvs 19 июня 2018 | 12:11
Ушел в горы ))))
jetsam 19 июня 2018 | 12:21
жм, новый термин "Горный Алтай".
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- ваш брат отбывает в тюрьме 20 лет?
= ну что Вы, он в горах Алтая отбывает отпуск....
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