Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США повысился до 45 процентов
Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США повысился до 45 процентов, показал опрос исследовательской компании «Гэллап». По её данным, Трамп был таким же популярным в январе 2017 года, спустя неделю после инаугурации. Показатель одобрения мог увеличиться после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как уточняет «Гэллап», действия Трампа одобряют 90 процентов республиканцев и 10 процентов демократов.
Комментарии6
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platonnekafrin 19 июня 2018 | 11:41
Ивсиравно, как ты ни пыжься, наш рейтинг всегда больше и длинней.
avp235 19 июня 2018 | 11:43
К следующим выборам Трамп будет вне конкуренции.
haldey 19 июня 2018 | 11:45
Трампушка разрушит Америку под одобрительные аплодисменты американцев)))
Как наш Горби...
olegleon 19 июня 2018 | 11:45
да ему же Кремль помог рейтинг нарисовать. это любой хомячок знает
polsan 19 июня 2018 | 11:53
olegleon: следуя Вашей логике - Вы и есть тот любой хомячок?! )) Ну, на конец -то Вы признались! ))
ematveev 19 июня 2018 | 12:06
Тут братья-либерасты недавно вещали, что Трамп в Америке - никто, популярность его минимальна и вообще импичмент на носу.
А тут вона как оказывается... Неужто врали?