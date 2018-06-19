Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США повысился до 45 процентов, показал опрос исследовательской компании «Гэллап». По её данным, Трамп был таким же популярным в январе 2017 года, спустя неделю после инаугурации. Показатель одобрения мог увеличиться после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как уточняет «Гэллап», действия Трампа одобряют 90 процентов республиканцев и 10 процентов демократов.