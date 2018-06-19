Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер посетит матч группового этапа чемпионата мира между сборными Португалии и Марокко. Об этом сообщает Reuters.

Встреча группового этапа Португалия — Марокко пройдет 20 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Блаттер проведет в России несколько дней.