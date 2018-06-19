Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер посетит матч ЧМ Португалия — Марокко в Москве
Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер посетит матч группового этапа чемпионата мира между сборными Португалии и Марокко. Об этом сообщает Reuters.
Встреча группового этапа Португалия — Марокко пройдет 20 июня в Москве на стадионе «Лужники».
Блаттер проведет в России несколько дней.
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