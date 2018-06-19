Московский футбольный клуб ЦСКА отклонил предложение итальянского Ювентуса о покупке полузащитника Александра Головина за 17 миллионов евро, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Как ожидается, переговоры возобновятся в конце недели. Ювентус намерен поднять цену до 18 миллионов.

В стартовом матче на Чемпионате мира Головин забил гол и отдал две голевые передачи. Ранее СМИ сообщали об интересе к 22-летнему игроку со стороны Челси, Арсенала, Монако и Барселоны.