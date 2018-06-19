Московский футбольный клуб ЦСКА отклонил предложение итальянского Ювентуса о покупке полузащитника Александра Головина
Московский футбольный клуб ЦСКА отклонил предложение итальянского Ювентуса о покупке полузащитника Александра Головина за 17 миллионов евро, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Как ожидается, переговоры возобновятся в конце недели. Ювентус намерен поднять цену до 18 миллионов.
В стартовом матче на Чемпионате мира Головин забил гол и отдал две голевые передачи. Ранее СМИ сообщали об интересе к 22-летнему игроку со стороны Челси, Арсенала, Монако и Барселоны.
Комментарии4
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dekadik 19 июня 2018 | 11:39
не себе не людям...
evgolius7 19 июня 2018 | 11:46
dekadik:
17 лямов мало...
Эй людя...ты хоть знаешь сколько стоит игрок уровня Головина?
ed10075 19 июня 2018 | 12:01
Маловато будет!
a_111111 19 июня 2018 | 13:21
Он сегодня или подорожает, или подешевеет - надо обождать...