Правительство может отложить снижение беспошлинного порога для товаров из иностранных интернет-магазинов. Согласно этой схеме, изменения будут введены с начала 2019 года.

Минфин и Минкомсвязь обсуждают новый вариант введения пошлин на товары из интернет-магазинов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» . Схема предполагает снижение беспошлинного порога до 500 евро в месяц с 1 января 2019 года, а уже с 1 июля того же года – всего до 100 евро за каждую посылку. За любой заказ из-за рубежа сверх этой суммы придется заплатить пошлину. При этом окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Как отмечает «Коммерсантъ», средний чек на товары из Китая остается на порядок меньшим, чем 100 евро. Таким образом, от снижения беспошлинного порога пострадают прежде всего покупатели европейских и американских онлайн-магазинов.

Сейчас в России не облагаются пошлинами посылки из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до тысячи евро в месяц. Есть и ограничение по весу – до 31 килограмма. При превышении этих параметров взимается единая ставка таможенной пошлины в 30 процентов.

На этой неделе газета «Ведомости» сообщала, что Федеральная таможенная служба предложила ввести пошлину на все покупки в иностранных интернет-магазинах.