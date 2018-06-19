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11:30, 19 июня 2018

Алексей Навальный объявил о проведении 1 июля акции протеста против повышения пенсионного возраста

Алексей Навальный объявил о проведении 1 июля акции протеста против повышения пенсионного возраста. Уведомление поданы в 20 городах, где не проходят матчи Чемпионата мира по футболу. По мнению Навального, повышение пенсионного возраста — это самое настоящее преступление. Обычное ограбление под видом назревшей реформы. Об этом политик пишет в своём Инстаграме.

Митинг против пенсионной реформы хотят провести в Москве представители левых движений. Они подали заявку на 4 июля. Акции против повышение пенсионного возраста проводит партия Яблоко.

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podpindosov_net_01 19 июня 2018 | 11:34

Отдельно от огрызков ничтожество собирается?

podpindosov_net_01 19 июня 2018 | 11:40

А сам ничтожество навральный где-нибудь работает, чтобы пенсию получать?

danko1 19 июня 2018 | 11:52

Власть, предваряя объявление о повышении пенсионного возраста и митинги по всей России, предусмотрительно произвела аресты активистов штабов Навального повсюду.
Но не учла, что такую выходку подлую и обман промолчавшего о повышении пенсионного возраста Путина перед выборами, превратила выборы его в обман и вызвала недовольство по всей России.

podpindosov_net_01 19 июня 2018 | 11:55

danko1: Прокладка, тебя что, в Майами Путин работать заставляет?

luger_max_otto 19 июня 2018 | 11:58

Навальный опять сработает громоотводом, но отвести от путинского режима напрочь конкретное и оправданное возмущение некому.

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deputat181 19 июня 2018 | 11:58

podpindosov_net_01: А ты вонючая вонючка, свинская собака!!!

benny_point 19 июня 2018 | 12:07

deputat181: Тебе что опять фуй вместо попы в рот ввели? Но нечего страшного привыкай, для вас хомяков за радость фуй из попы прямо в рот и обсосать!

polikarpich 19 июня 2018 | 12:13

benny_point: Да ты прям знаток знатный, я посмотрю! Ну и как, вкусно? Поделись ощущениями?
:-)

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ivan444 19 июня 2018 | 12:18

podpindosov_net_01: "Ничтожество" тот, кто эту пенсионную "реформу" продвигает. Навальный не во власти, за ним законодательных грехов нет.

haldey 19 июня 2018 | 11:43

Леша, а ты тварь! Что мешает дождаться конца чемпионата?
Футбольные фанаты, это движущая сила последней укро-фашистской революции, и ты туда же, мразь фашистская!
Кто хочет кружевные трусики и нищету по-украински, все идите за Лешей, он приведет(((
Получите пидарасов в центре вашего города, празднующих свою победу, то с факелами, то с радужными флажками(((

vasil61 19 июня 2018 | 11:47

haldey: проавались он этот ваш чемпионат с футболистами со всеми нашими и всеми спортсменами профессионалами всех видов и мастей, обирающих народ.

podpindosov_net_01 19 июня 2018 | 11:48

vasil61: Хохлобот, не дергайся.

vasil61 19 июня 2018 | 11:50

podpindosov_net_01: е..нулся что ли?

ura_123 19 июня 2018 | 11:57

podpindosov_net_01: Ты прямо "клапаном" ощущаешь подёргивание?

georg100 19 июня 2018 | 11:50

Ух как портянки пригожинские активизировались! Значит Навальный все делает правильно, в больную точку жуликам попал. Обязательно пойду.

ura_123 19 июня 2018 | 11:55

haldey: А ты флажок с собой не бери и вообще поменьше демонстрируй свои "лучшие" качества.

polikarpich 19 июня 2018 | 12:08

haldey: Бредятина какая-то голимая! :-)
Футбольные фанаты, укро-фашисты, трусики... И ещё "пидарасы"! :-)

Да, граждане, подождите конца чемпионата. Когда уже поздно будет пить "Боржоми", когда вообще пукнуть не дадут никому, скорее всего. А пенсия - ну на хрена она вам, да и какая разница, когда вы там пойдёте на неё, в 65 или в 85. Да?

И кто же после этого "тварь" и "мразь"? Из тебя капо отличный получился бы. Или полицай. Знаешь, такой, в чёрном пальте и с повязкой. Видна фашизоидная закваска.

sib_nsk 19 июня 2018 | 11:43

Идти надо. Это действительно важная тема. Пусть уроды ответят.

polikarpich 19 июня 2018 | 11:50

podpindosov_net_01: Ну, а сам как? Всё "одобрямс"?

А протестовать будут, конечно же, "жалкие, ничтожные люди".(с)
:-)

ura_123 19 июня 2018 | 11:53

podpindosov_net_01: кирюшко,а ты прямо таки уверен что тебя не коснётся повышение цен,налогов,пенсионного возраста?
Служба под столом пригожина тебе предоставит иммунитет? Сомневаюсь.
Ты подумай над этим.

tks 19 июня 2018 | 11:36

Так запрещено же протестовать во время чемпионата: Гарант даже спецуказ выпустил, по которому такой протест приравнен к терроризму!

sbk 19 июня 2018 | 11:37

tks: Так для этого и выпускал.

serge_moro 19 июня 2018 | 11:41

tks: Если сейчас не выйдут миллионы по всей стране ,чтобы не дать осуществить воровской трюк с пенсиями,то тогда грош цена всей стране ,в которой бандиты и воры с вами делают гоголь-моголь ,оставляя вас без денег,штанов и без всякого будущего .Эта власть ведет нас только в прошлое.И в сталинское прошлое с гибридым путинским будущим.Или сейчас ,или уже никогда!!

olegleon 19 июня 2018 | 11:53

serge_moro: иди и расскажи это в странах, где выход на пенсию выше, чем в России. про "сталинское прошлое" расскажи тем, кто выходит в 65 лет в Европе или США

polikarpich 19 июня 2018 | 12:10

olegleon: Не нравится? Езжай в Европу или США. :-)

olegleon 19 июня 2018 | 12:48

polikarpich: зачем? можно сделать и у нас такую же жизнь

peresvet73 19 июня 2018 | 11:38

//Уведомление поданы в 20 городах, где не проходят матчи Чемпионата мира по футболу//

Тем самым Навалиный признаёт законность Указа Путина №202, ограничивающего права и свободы человека и гражданина в России.

benny_point 19 июня 2018 | 11:39

Алёшенька Навальный известный всей России шахтёр, кайлом и лопатой добывающий уголёк россиянам, чтобы они зимой не замёрзли. Алёшеньке пенсионный возраст нужно понизить до 45 лет и установить министерскую пенсию за его тяжелый рабский труд!

ukov 19 июня 2018 | 11:44

benny_point:
Алёшенька Навальный известный всей России шахтёр...
___________________________________________________________
Шахтёр это вряд ли. А вот золотарь знатный!

georg100 19 июня 2018 | 11:47

benny_point: "Алёшенька Навальный известный всей России шахтёр".........
++++++++++++++++
А уж какой володенька-наитемнейший шахтер-трудяга, или письков, или жирик, или любой из их кодлы.

tchapaev 19 июня 2018 | 11:47

Росгвардии срочно доставать дубинки пиззить несогласных пенсионеров!
Ура товарищи.
Смело товарищи в ногу ..!

podpindosov_net_01 19 июня 2018 | 11:51

tchapaev: Ни разу не видел пенсионеров на леликовских оргиях. Пенсионеры только на эхе пованивают. Москвичи, самарцы. И все с украинских айпишников почему то сидят. Через прокси, наверно.

benny_point 19 июня 2018 | 11:55

tchapaev: Ты случаем не брат покойному Леониду Ильичу - он также любил висюльки на своём пИджаке спереди и сзади.

georg100 19 июня 2018 | 12:07

tchapaev: Какой же гемор для зондер команды путинской! Это как же они будут теперь всех подряд хватать? А вдруг там немец, француз или скажем подданный её величества в каталажку попадет? И с прессой как быть? Это же во все мировые СМИ попадет, как ОМОН херачит дубинами всех подряд. Даже если Леху опять закрыть, народ-то все равно выйдет. Мдя, задал Навальный задачку АП.

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putin_itogy 19 июня 2018 | 11:51

Быть добру!
Алексей, пусть вам поможет, защитит вас от чекистской пули или яда, Богородица - покровительница России!!!

nikolaitschi 19 июня 2018 | 13:16

Если нельзя протестовать во время чемпионата, то нужно прекратить и обсуждение человекоекнавистнического закона в Думе!

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