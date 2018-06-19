Алексей Навальный объявил о проведении 1 июля акции протеста против повышения пенсионного возраста
Алексей Навальный объявил о проведении 1 июля акции протеста против повышения пенсионного возраста. Уведомление поданы в 20 городах, где не проходят матчи Чемпионата мира по футболу. По мнению Навального, повышение пенсионного возраста — это самое настоящее преступление. Обычное ограбление под видом назревшей реформы. Об этом политик пишет в своём Инстаграме.
Митинг против пенсионной реформы хотят провести в Москве представители левых движений. Они подали заявку на 4 июля. Акции против повышение пенсионного возраста проводит партия Яблоко.
Комментарии36
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podpindosov_net_01 19 июня 2018 | 11:34
Отдельно от огрызков ничтожество собирается?
podpindosov_net_01 19 июня 2018 | 11:40
А сам ничтожество навральный где-нибудь работает, чтобы пенсию получать?
danko1 19 июня 2018 | 11:52
Власть, предваряя объявление о повышении пенсионного возраста и митинги по всей России, предусмотрительно произвела аресты активистов штабов Навального повсюду.
Но не учла, что такую выходку подлую и обман промолчавшего о повышении пенсионного возраста Путина перед выборами, превратила выборы его в обман и вызвала недовольство по всей России.
podpindosov_net_01 19 июня 2018 | 11:55
danko1: Прокладка, тебя что, в Майами Путин работать заставляет?
luger_max_otto 19 июня 2018 | 11:58
Навальный опять сработает громоотводом, но отвести от путинского режима напрочь конкретное и оправданное возмущение некому.
deputat181 19 июня 2018 | 11:58
podpindosov_net_01: А ты вонючая вонючка, свинская собака!!!
benny_point 19 июня 2018 | 12:07
deputat181: Тебе что опять фуй вместо попы в рот ввели? Но нечего страшного привыкай, для вас хомяков за радость фуй из попы прямо в рот и обсосать!
polikarpich 19 июня 2018 | 12:13
benny_point: Да ты прям знаток знатный, я посмотрю! Ну и как, вкусно? Поделись ощущениями?
:-)
ivan444 19 июня 2018 | 12:18
podpindosov_net_01: "Ничтожество" тот, кто эту пенсионную "реформу" продвигает. Навальный не во власти, за ним законодательных грехов нет.
haldey 19 июня 2018 | 11:43
Леша, а ты тварь! Что мешает дождаться конца чемпионата?
Футбольные фанаты, это движущая сила последней укро-фашистской революции, и ты туда же, мразь фашистская!
Кто хочет кружевные трусики и нищету по-украински, все идите за Лешей, он приведет(((
Получите пидарасов в центре вашего города, празднующих свою победу, то с факелами, то с радужными флажками(((
vasil61 19 июня 2018 | 11:47
haldey: проавались он этот ваш чемпионат с футболистами со всеми нашими и всеми спортсменами профессионалами всех видов и мастей, обирающих народ.
podpindosov_net_01 19 июня 2018 | 11:48
vasil61: Хохлобот, не дергайся.
vasil61 19 июня 2018 | 11:50
podpindosov_net_01: е..нулся что ли?
ura_123 19 июня 2018 | 11:57
podpindosov_net_01: Ты прямо "клапаном" ощущаешь подёргивание?
georg100 19 июня 2018 | 11:50
Ух как портянки пригожинские активизировались! Значит Навальный все делает правильно, в больную точку жуликам попал. Обязательно пойду.
ura_123 19 июня 2018 | 11:55
haldey: А ты флажок с собой не бери и вообще поменьше демонстрируй свои "лучшие" качества.
polikarpich 19 июня 2018 | 12:08
haldey: Бредятина какая-то голимая! :-)
Футбольные фанаты, укро-фашисты, трусики... И ещё "пидарасы"! :-)
Да, граждане, подождите конца чемпионата. Когда уже поздно будет пить "Боржоми", когда вообще пукнуть не дадут никому, скорее всего. А пенсия - ну на хрена она вам, да и какая разница, когда вы там пойдёте на неё, в 65 или в 85. Да?
И кто же после этого "тварь" и "мразь"? Из тебя капо отличный получился бы. Или полицай. Знаешь, такой, в чёрном пальте и с повязкой. Видна фашизоидная закваска.
sib_nsk 19 июня 2018 | 11:43
Идти надо. Это действительно важная тема. Пусть уроды ответят.
polikarpich 19 июня 2018 | 11:50
podpindosov_net_01: Ну, а сам как? Всё "одобрямс"?
А протестовать будут, конечно же, "жалкие, ничтожные люди".(с)
:-)
ura_123 19 июня 2018 | 11:53
podpindosov_net_01: кирюшко,а ты прямо таки уверен что тебя не коснётся повышение цен,налогов,пенсионного возраста?
Служба под столом пригожина тебе предоставит иммунитет? Сомневаюсь.
Ты подумай над этим.
tks 19 июня 2018 | 11:36
Так запрещено же протестовать во время чемпионата: Гарант даже спецуказ выпустил, по которому такой протест приравнен к терроризму!
sbk 19 июня 2018 | 11:37
tks: Так для этого и выпускал.
serge_moro 19 июня 2018 | 11:41
tks: Если сейчас не выйдут миллионы по всей стране ,чтобы не дать осуществить воровской трюк с пенсиями,то тогда грош цена всей стране ,в которой бандиты и воры с вами делают гоголь-моголь ,оставляя вас без денег,штанов и без всякого будущего .Эта власть ведет нас только в прошлое.И в сталинское прошлое с гибридым путинским будущим.Или сейчас ,или уже никогда!!
olegleon 19 июня 2018 | 11:53
serge_moro: иди и расскажи это в странах, где выход на пенсию выше, чем в России. про "сталинское прошлое" расскажи тем, кто выходит в 65 лет в Европе или США
polikarpich 19 июня 2018 | 12:10
olegleon: Не нравится? Езжай в Европу или США. :-)
olegleon 19 июня 2018 | 12:48
polikarpich: зачем? можно сделать и у нас такую же жизнь
peresvet73 19 июня 2018 | 11:38
//Уведомление поданы в 20 городах, где не проходят матчи Чемпионата мира по футболу//
Тем самым Навалиный признаёт законность Указа Путина №202, ограничивающего права и свободы человека и гражданина в России.
benny_point 19 июня 2018 | 11:39
Алёшенька Навальный известный всей России шахтёр, кайлом и лопатой добывающий уголёк россиянам, чтобы они зимой не замёрзли. Алёшеньке пенсионный возраст нужно понизить до 45 лет и установить министерскую пенсию за его тяжелый рабский труд!
ukov 19 июня 2018 | 11:44
benny_point:
Алёшенька Навальный известный всей России шахтёр...
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Шахтёр это вряд ли. А вот золотарь знатный!
georg100 19 июня 2018 | 11:47
benny_point: "Алёшенька Навальный известный всей России шахтёр".........
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А уж какой володенька-наитемнейший шахтер-трудяга, или письков, или жирик, или любой из их кодлы.
tchapaev 19 июня 2018 | 11:47
Росгвардии срочно доставать дубинки пиззить несогласных пенсионеров!
Ура товарищи.
Смело товарищи в ногу ..!
podpindosov_net_01 19 июня 2018 | 11:51
tchapaev: Ни разу не видел пенсионеров на леликовских оргиях. Пенсионеры только на эхе пованивают. Москвичи, самарцы. И все с украинских айпишников почему то сидят. Через прокси, наверно.
benny_point 19 июня 2018 | 11:55
tchapaev: Ты случаем не брат покойному Леониду Ильичу - он также любил висюльки на своём пИджаке спереди и сзади.
georg100 19 июня 2018 | 12:07
tchapaev: Какой же гемор для зондер команды путинской! Это как же они будут теперь всех подряд хватать? А вдруг там немец, француз или скажем подданный её величества в каталажку попадет? И с прессой как быть? Это же во все мировые СМИ попадет, как ОМОН херачит дубинами всех подряд. Даже если Леху опять закрыть, народ-то все равно выйдет. Мдя, задал Навальный задачку АП.
putin_itogy 19 июня 2018 | 11:51
Быть добру!
Алексей, пусть вам поможет, защитит вас от чекистской пули или яда, Богородица - покровительница России!!!
nikolaitschi 19 июня 2018 | 13:16
Если нельзя протестовать во время чемпионата, то нужно прекратить и обсуждение человекоекнавистнического закона в Думе!