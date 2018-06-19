Алексей Навальный объявил о проведении 1 июля акции протеста против повышения пенсионного возраста. Уведомление поданы в 20 городах, где не проходят матчи Чемпионата мира по футболу. По мнению Навального, повышение пенсионного возраста — это самое настоящее преступление. Обычное ограбление под видом назревшей реформы. Об этом политик пишет в своём Инстаграме.

Митинг против пенсионной реформы хотят провести в Москве представители левых движений. Они подали заявку на 4 июля. Акции против повышение пенсионного возраста проводит партия Яблоко.