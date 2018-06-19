Японские сейсмологи зафиксировали новые подземные толчки после мощного землетрясения в префектуре Осака. По данным телеканала NHK, мощность толчков оценивается в 4 балла по 7-балльной шкале, принятой в Японии. Местные власти предупреждают об угрозе оползней.

В результате стихии погибли 4 человека, боле 370 пострадали.