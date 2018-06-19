Японские сейсмологи зафиксировали новые подземные толчки после мощного землетрясения в префектуре Осака
Японские сейсмологи зафиксировали новые подземные толчки после мощного землетрясения в префектуре Осака. По данным телеканала NHK, мощность толчков оценивается в 4 балла по 7-балльной шкале, принятой в Японии. Местные власти предупреждают об угрозе оползней.
В результате стихии погибли 4 человека, боле 370 пострадали.
Комментарии3
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benny_point 19 июня 2018 | 11:41
Когда-нибудь проснёмся и такая страна как Япония исчезнет с карты мира - всё идёт по плану.
avp235 19 июня 2018 | 11:47
4 балла японцы не замечают. Это, как у нас ветер 6 м/с.
benny_point 19 июня 2018 | 12:01
avp235: А почём тогда они шуршат своими шершавками по всему миру и подняли весь свой МЧС в красную зону? Веселились бы на здоровье не замечая ветер 6 м/с!