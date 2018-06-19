США и Южная Корея договорились отложить совместные военные учения на Корейском полуострове
Они должны были пройти в августе, сообщает агентство РЕНХАП со ссылкой на южнокорейское Министерство обороны. После саммита в Сингапуре президент США объявил, что согласен прекратить «военные игры». Трамп признал, что манёвры носят провокационный характер.
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