Сенат американского Конгресса принял проект военного бюджета страны на 2019 финансовый год
Общий объём финансирования Пентагона должен составить 716 миллиардов долларов. Документ содержит статью, которая позволяет США приостановить участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В законопроекте подчёркивается, что Соединённые Штаты имеют право приостановить действие Договора полностью или частично, до тех пор, пока Российская Федерация продолжает нарушать Договор. Об этом сообщает ТАСС.
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vilingrad 19 июня 2018 | 08:54
Кранты... российской экономике. Верховный тупичок по упрямству обязательно ввяжется в гонку. А Вова против Госдепа- как бесполый эльф против звезды "Brazzers":)