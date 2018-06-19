Сенат американского Конгресса принял проект военного бюджета страны на 2019 финансовый год

Общий объём финансирования Пентагона должен составить 716 миллиардов долларов. Документ содержит статью, которая позволяет США приостановить участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В законопроекте подчёркивается, что Соединённые Штаты имеют право приостановить действие Договора полностью или частично, до тех пор, пока Российская Федерация продолжает нарушать Договор. Об этом сообщает ТАСС.