В Москве необходимо зарабатывать от 121 тысячи рублей, чтобы считаться средним классом
Для регионов эта сумма в два раза меньше, подсчитали эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства, сообщает РБК. К среднему классу аналитики относят граждан, которые обладают максимальной экономической активностью, не имеют проблем с оплатой счетов, осуществляют накопления, а также могут позволить себе ипотеку и автокредит.
Комментарии4
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vilingrad 19 июня 2018 | 08:47
чтобы считаться средним классом"
Это звучит гордо! А нагрудный знак полагается? А карточки на пармезан? А местные патрики- это на сколько ниже?:)
vasyakirin 19 июня 2018 | 08:51
Интересно, а от чего в регионах в два раза меньше?
Поставки продовольствия идут централизованно через Москву и самые низкие оптовые цены (при чем доступные и частнику) в Москве
Промышленные товары исключительно закупаются в Москве и с тройной накруткой идут в регионах.
Заводы для частного застройщика в москве..
Коммуналка не дороже чем в регионах.
Да еще куча субсидий от правительства Москвы!!!!
fueaqui 19 июня 2018 | 08:52
Относительно невысокий "порог входа", по меньшей мере для молодежи, учитывая также, что сумма относится к начисленной зарплате (до вычета НДФЛ).
patlik 19 июня 2018 | 08:54
Ни чего себе аналитики, они с ПТУшным образованием? Может в регионах машины и турпутевки дешевле стоят, а так же для регионов скидки для обучения и лечения за рубежом? Цены на товары и услуги которые подразумевают причастность к среднему классу везде одинаковы.