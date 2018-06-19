В Москве необходимо зарабатывать от 121 тысячи рублей, чтобы считаться средним классом

Для регионов эта сумма в два раза меньше, подсчитали эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства, сообщает РБК. К среднему классу аналитики относят граждан, которые обладают максимальной экономической активностью, не имеют проблем с оплатой счетов, осуществляют накопления, а также могут позволить себе ипотеку и автокредит.