В Москве простятся с дирижером Геннадием Рождественским

Он скончался на 88-м году жизни.

Прощание будет только для самых близких людей в храме пророка Илии в Обыденском переулке. На церемонию приглашены представители оркестров, с которыми он работал. Гражданской панихиды не планируется. Скорее всего, это воля самого усопшего.

Рождественский более полувека руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами. С 70-х он преподавал на кафедре дирижирования в Московской консерватории, которую сам заканчивал, в том числе, по классу фортепиано.

Рождественскому всегда удавалось совмещать традиции и новаторский подход. Его называют настоящим популяризатором сочинений современных авторов. Он дирижировал на премьерах Шостаковича, Пуленка, пропагандистом Прокофьева, был единственным исполнителем оркестровой музыки Альфреда Шнитке. К тому же сам был автором нескольких сочинений.

Соболезнование близким дирижера выразил накануне Владимир Путин.