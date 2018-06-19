Росавиация обещает расследовать инцидент с самолётом саудовской сборной
Ведомство уточнило, что был выброс пламени из реактивного сопла. Это вызвало нештатную работу двигателя. Безопасности полёта ничто не угрожало. Экипаж посадил самолёт на двух работающих двигателях.
Инцидент произошёл 18 июня при заходе на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. Рейс выполняла авиакомпания «Россия». В самой авиакомпании заявили, что произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, по предварительным данным, из-за попадания птицы.
Комментарии2
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blahovdav 19 июня 2018 | 08:36
\\\\...из за попадания птицы.../// Баклан.... Летел из петербургской арены в ростовскую...
romantik56 19 июня 2018 | 08:48
blahovdav: Да,верно... Бакланы любят размножаться исключительно на стадионах.