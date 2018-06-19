Росавиация обещает расследовать инцидент с самолётом саудовской сборной

Ведомство уточнило, что был выброс пламени из реактивного сопла. Это вызвало нештатную работу двигателя. Безопасности полёта ничто не угрожало. Экипаж посадил самолёт на двух работающих двигателях.

Инцидент произошёл 18 июня при заходе на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. Рейс выполняла авиакомпания «Россия». В самой авиакомпании заявили, что произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, по предварительным данным, из-за попадания птицы.