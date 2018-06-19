Один из сотрудников компании Tesla незаконно распространял конфиденциальную коммерческую информацию и занимался масштабным саботажем. В частности, вносил изменения в программный код операционной системы, установленной на сборочных машинах. Об этом рассказал глава Tesla Илон Макс. Имя этого сотрудника не называется. Он уже допрошен и во всём сознался. Со слова Маска, этот человек объснил свои действия тем, что его не повышали в должности. Об этом сообщает телеканал CNBC.