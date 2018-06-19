Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прилетел в Пекин
По данным СМИ, визит продлится 2 дня. Ким Чен Ын встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и, в частности. Расскажет об итогах переговоров в Сингапуре с президентом США.
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По данным СМИ, визит продлится 2 дня. Ким Чен Ын встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и, в частности. Расскажет об итогах переговоров в Сингапуре с президентом США.
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