В Москве задержаны четверо иностранных граждан, которые приехали в Россию во время Чемпионата мира

Их подозревают в совершении преступлений. Задержанные отправлены в СИЗО-5, сообщает Интерфакс со ссылкой на столичное Управление ФСИН. По данным общественной наблюдательной комиссии, в СИЗО находятся трое граждан Мексики и один иранец. Их подозревают в кражах.

Накануне стало известно, что на станции Елец в Липецкой области с поезда сняли двух англичан, которые разбили стекло и устроили перепалку с полицейским. Обоим грозит штраф.