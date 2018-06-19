В Москве задержаны четверо иностранных граждан, которые приехали в Россию во время Чемпионата мира
Их подозревают в совершении преступлений. Задержанные отправлены в СИЗО-5, сообщает Интерфакс со ссылкой на столичное Управление ФСИН. По данным общественной наблюдательной комиссии, в СИЗО находятся трое граждан Мексики и один иранец. Их подозревают в кражах.
Накануне стало известно, что на станции Елец в Липецкой области с поезда сняли двух англичан, которые разбили стекло и устроили перепалку с полицейским. Обоим грозит штраф.
Комментарии1
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sg90 19 июня 2018 | 08:46
Очередные политзаключенные в копилку Путинского гулага! :))