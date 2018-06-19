Ущерб по делу о хищениях при строительстве резиденции президента в Ново-Огарёво вырос до полутора миллиардов рублей
Ущерб по делу о хищениях при строительстве резиденции президента в Ново-Огарёво вырос до полутора миллиардов рублей, сообщает РИА со ссылкой информированные источники. В рамках дела обвинение предъявлено главе ФГУП «Атэкс» Андрею Каминову, который, по версии следствия, был организатором целой преступной группы. Фигуранты дела о хищениях были арестованы весной прошлого года, напоминает «Коммерсантъ».
Комментарии8
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roma_stolnyy 19 июня 2018 | 08:24
Вор у вора шапку украл.
evgolius7 19 июня 2018 | 08:34
Какая жирная резиденция у Путина....
Нифига себе только ущерб от воровства 2 миллиарда.
Сколько же стоит сама резиденция?
Крыса превращается в жирного кота.....
Путин прямо золушка....с ботоксом и на больших каблуках.
platonnekafrin 19 июня 2018 | 08:52
evgolius7: Крысиный король в человеческой пыли.
putin_itogy 19 июня 2018 | 08:26
Чекисты не воруют - они крышуют...
Таким образом они покрыли крышу своему Шефу..))
vezdehod 19 июня 2018 | 08:33
Если на строительстве резиденции , самого царя батюшки. воруют, то про другие объекты, нечего заикаться.
ts 19 июня 2018 | 08:30
Если украли только 1,5 миллиарда, тогда какую же сумму вбухали в это строительство???
ivanbel 19 июня 2018 | 08:33
Унитазы с золотых на серебряные поменяли?
compare 19 июня 2018 | 08:35
хэ...так и у "него" уворовывают,не боятся "желваков"? ...сдулся имидж карабаса-барабаса,все...