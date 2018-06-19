Ущерб по делу о хищениях при строительстве резиденции президента в Ново-Огарёво вырос до полутора миллиардов рублей, сообщает РИА со ссылкой информированные источники. В рамках дела обвинение предъявлено главе ФГУП «Атэкс» Андрею Каминову, который, по версии следствия, был организатором целой преступной группы. Фигуранты дела о хищениях были арестованы весной прошлого года, напоминает «Коммерсантъ».